Tres personas heridas en centro de detención de inmigración en Dallas; el atacante está muerto

Tres personas han sido baleadas en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

“Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso”, Lyons expresó sobre los heridos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que había “múltiples heridos y fallecidos”. Noem indicó que no se sabe el motivo, pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

