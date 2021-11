El auge del antitrabajo: ¿En verdad existe un mundo sin trabajo?

Casi sin advertencia, la pandemia de covid-19 cambió el rostro de la vida laboral estadounidense en 2020, quizá para siempre. Los desplazamientos al trabajo casi desaparecieron para cualquiera que no se considerara un trabajador esencial cuando los empleadores pasaron a las operaciones digitales. La mayoría de las oficinas y empresas aún tienen que traer a todo el personal de regreso. El trabajo “híbrido” se convirtió en la nueva palabra de moda y, al parecer, la nueva normalidad en el futuro.

Pero, ¿qué pasa con no trabajar en absoluto?

Un subreddit (una comunidad o foro dentro de Reddit) llamado "antiwork" es uno de los hilos de más rápido crecimiento en el popular sitio de discusión.

Dicho subreddit, dijo una portavoz de Reddit a The Independent, ha aumentado de forma anual un ciento setenta y dos por ciento en los suscriptores, un doscientos cuarenta y cuatro por ciento en publicaciones y comentarios y un doscientos ochenta y dos por ciento en las vistas. Está en camino de superar el millón de suscriptores para fin de año, aseguró.

Y hay razones para eso, desde el pánico pandémico y las perspectivas cambiantes sobre el trabajo hasta las personalidades individuales, dice a la moderadora Doreen Ford a The Independent .

La residente de Boston de treinta años, que regresó a la universidad y trabaja como paseadora de perros, tiene una larga trayectoria como empleada de tiendas minoristas.

El movimiento antitrabajo, declara, “atrae a todo tipo de personas de muchas maneras por diferentes tipos de razones, tal vez sus relaciones con ellos mismos, con el trabajo... mucha gente obtiene el significado de su vida de su trabajo, de su trabajos.

“Entonces la gente piensa, 'Oh, si no tengo un trabajo, no soy un ser humano'. Eso es un poco extremo, pero algunas personas de verdad se sienten así, o sienten que son menos personas porque no tienen un trabajo. Luchan con el propósito o el significado de su vida... y creo que eso es algo de lo que el movimiento antitrabajo en serio puede hablar: no es lo único.

“Y creo que el antitrabajo es una filosofía radical que intenta atacar los problemas sistémicos dentro del capitalismo, pero también creo que esa cosa intuitiva, donde mucha gente trata de lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida, muchas personas renuncian a sus trabajos, mucha gente está harta de cómo sus empresas manejan el covid y cosas así ”contribuyen al aumento del compromiso con el antitrabajo en línea, considera ella.

Miembros del subreddit desde preguntas sobre diferentes trabajos hasta historias para aprender ((Reddit))

El concepto antitrabajo se basa en lo que se llama la "Gran Renuncia", un término acuñado por el profesor de administración de la Universidad de Texas A&M, Anthony Klotz.

Millones de estadounidenses dejaron sus trabajos o cambiaron de roles desde que comenzó la pandemia. Según una encuesta publicada el mes pasado por el sitio de búsqueda de empleo Joblist, casi tres cuartas partes de los trabajadores aún empleados consideraban irse.

"Cuando entramos en contacto con eventos que amenazan la vida, tendemos a reflexionar sobre la muerte y considerar si estamos felices con nuestras vidas o si nos gustaría hacer cambios en ellas", comwntó el profesor Klotz a CNBC esta semana.

“La pandemia obligó [a la gente] a hacer un balance de sus vidas y les dio la oportunidad de reinventarla”.

Pero las raíces del movimiento antitrabajo se encuentran mucho más allá en el pasado que la desagradable apariencia de covid-19 en 2020 en EE.UU., con ideologías derivadas del marxismo, el socialismo y otras filosofías políticas. A menudo también se le conoce como "rechazo al trabajo".

Kathi Weeks, profesora asociada de estudios de la mujer en la Universidad de Duke, publicó hace diez años un libro titulado The Problem With Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries.

"Tomo prestado el concepto de la tradición marxista autónoma", aclaró la profesora Weeks en una entrevista de 2017.

“Según tengo entendido, el rechazo al trabajo se dirige contra el sistema de (re)producción organizado en torno, pero no limitado a, el sistema salarial.

“Hay tres puntos que vale la pena enfatizar aquí. Una es que el rechazo no está dirigido a este o aquel trabajo, sino al sistema más amplio de cooperación económica que está diseñado para producir acumulación de capital para unos pocos y el trabajo asalariado que se supone nos sustenta al resto de nosotros.

"La mayoría de las personas como tales no pueden solo dejar su empleo, por lo que no es de lo que hablamos".

El subreddit antitrabajo se describe a sí mismo como “para aquellos que quieren terminar con el trabajo, tienen curiosidad por terminar con el trabajo, quieren aprovechar al máximo una vida libre de trabajo, quieren más información sobre ideas antitrabajo y quieren ayuda personal con sus propios trabajos/luchas relacionadas con el trabajo".

Ford comenta que está involucrada en el movimiento desde 2013 o 2014, y ha visto un aumento real en la participación en línea en los últimos dos años, aunque a veces es difícil saber qué publicaciones son legítimas y cuáles son irónicas. Se ha vuelto bastante popular, por ejemplo, que los trabajadores publiquen historias escandalosas sobre dejar de trabajar, con "indignante" como adjetivo clave. Varias capturas de pantalla de peleas de texto con jefes o renuncias se han vuelto virales.

Un miembro publicó una conversación con su jefe que lo llevó a renunciar esta semana: “Renuncié a mi trabajo anoche, fue lindo estar en casa para hacerles el desayuno a los niños y llevarlos a la escuela hoy. Ahora a buscar una nueva oportunidad, deséenme suerte :)” ((Reddit))

Un miembro de ese subreddit, por ejemplo, escribe una publicación titulada “Siento que desperdicié mi vida. Por favor, aprendan de mi error".

En dicha publicación, la persona de cuarenta y un años detalla cómo salió de la escuela en 1999, consiguió trabajo como programador y trabajó de forma diligente durante décadas, incluidas las horas extras.

"Todo lo que me costó fueron mis pasatiempos... mis relaciones", escribe. “Soy soltero a los cuarenta y un años, tengo padres ancianos y una hermana en otro continente. Vivo en un piso horrible de una habitación... Perdí mi cabello por el estrés".

La publicación continúa: “Por favor, no cometas mis errores. No sacrifiques todo por un empleador al que no le importas. No renuncies a las cosas que amas porque crees que responder correos electrónicos a las diez de la noche convencerá de alguna manera a una entidad corporativa distante e indiferente de que vales la pena".

Desde entonces, ha hecho la transición a un "trabajo que no exige demasiado", al igual que muchos otros miembros del subreddit. Un padre de familia publicó esta semana un intercambio de mensajes de texto con el jefe en el que el empleado renuncia con la descarada despedida: "Que tengas una buena vida".

Incluso Ford admite que algunas de las historias más dramáticas parecen un poco inverosímiles. Pero ella insiste en que hay una sinceridad dedicada detrás de muchas personas que de verdad quieren cambiar el significado del trabajo en la vida moderna. Existe un debate sobre lo que incluso significa antitrabajo: a pesar del término, muchas personas en línea solo proponen un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal en lugar del desempleo generalizado a largo plazo.

El movimiento se toma "muy en serio el cambio de nuestra perspectiva sobre [y] nuestra relación con el trabajo tal como lo conocemos, sobre todo en lo que se refiere al... capitalismo y su explotación sistémica de los trabajadores", le comenta a The Independent. “Entonces, sí, siempre habrá personas que se burlen de ello o molesten o piensen que no es serio. También habrá personas que compartan memes e imágenes tontas y cosas así".

Pero "también hay una intención muy seria detrás de esto, tratar de crear un mundo mejor para las personas donde... nuestras vidas no están definidas por nuestros trabajos", aclara. "Se definen por lo que podemos hacer en nuestro tiempo libre".

Sin embargo, hay un gran signo de interrogación sobre si alguien cumple con la retórica antitrabajo en línea.

El profesor Peter Capelli, director del Centro de Recursos Humanos de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, califica las predicciones de las renuncias como “exageradas”.

La tasa de renuncias "no es mucho más alta que antes de la pandemia", aclara el profesor Capelli a The Independent. “También existe la suposición de que las personas que renuncian a sus trabajos renuncian al trabajo en general, y no hay evidencia de ello. Casi todos los que renuncian se van a otro trabajo en otro lugar".

En lo que respecta al antitrabajo, asegura que sus investigadores tampoco han visto que esa tendencia ocurra en la vida real.

“Para trabajos de bajo nivel, sobre todo trabajos en restaurantes, había mucha sensación de que la gente no quería volver a hacer eso”, comentó a The Independent. “Pero las personas que han estado sin trabajo durante un año encontraron formas de adaptarse. No estuvieron sentados junto al teléfono para esperar que su jefe les devuelva el trabajo".

Amy Zimmerman, una entrenadora de carreras con sede en Atlanta y directora de personal de Relay Payments, aclara que es "súper escéptica" sobre la realización real del movimiento antitrabajo.

"No tiene sentido que alguien pueda darse el lujo de dejar un trabajo y no volver a trabajar", le asegura a The Independent. “Creo que el gobierno ha sido relativamente útil para [las personas] necesitadas, pero es cierto que no creo que ese sea un tipo de mecanismo continuo. La gente va a tener que trabajar".

“La gente busca flexibilidad. Creo que la pandemia cambió de manera por completo permanente la forma en que la gente piensa sobre el trabajo, y las empresas que no están dispuestas a ser flexibles perderán gente. No hay duda al respecto”.

Ha habido mucho debate sobre cómo combatir la anticipada "Gran Renuncia" y retener a los empleados, pero menos sobre la posibilidad de que haya sectores de la fuerza laboral que pueden optar por evitar el trabajo por completo.

Sin embargo, lo que no está en debate es el hecho de que los patrones de trabajo estadounidenses cambiaron de forma definitiva. Es un patrón que el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Tsedal Neeley, identificó hace años y estaba en el proceso de escribir justo cuando el covid-19 llegó. Su libro, Remote Work Revolution: Succeeding From Anywhere, se publicó a principios de este año.

Ofertas de trabajo han surgido en todo EE.UU, ((Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados))

“Los costos operativos bajaron; los presupuestos inflados de viaje ya no parecen necesarios; contratar y retener empleados sin pedirles que se muden es en realidad algo especial que hemos visto en Boston cuando se trata de identificar y atraer a diversos candidatos”, dijo al foro de valores corporativos From Day One este verano. “Así que ha sido fantástico ver esta mano de obra sin explotar para muchas empresas. Los bienes raíces astronómicos ya no parecen importantes... Las cifras son asombrosas cuando observamos cuántas personas quieren conservar algún tipo de trabajo remoto en sus acuerdos profesionales".

“Una de las cosas más importantes que veo, y los puntos de falla que me preocupan, es todo este cambio de mentalidad que debe ocurrir. Los líderes de las organizaciones todavía tienen la idea de que vamos a volver a algo".

Eso es justo lo que el movimiento antitrabajo trata de evitar, asevera la Ford, cita a Marx y adquiere un tono lírico al hablar sobre las posibilidades de cazar y pescar durante el día mientras disfruta de excelentes conversaciones con amigos por la noche.

“El objetivo principal del movimiento antitrabajo es abolir el trabajo, pero el aspecto final es muy diferente, según de a quién le preguntes”, le declara Ford a The Independent, al tiempo que reitera la diversa gama de miembros del subreddit.

"Tenemos gente que es anarquista, comunista, socialdemócrata, a la que le gusta Bernie, a la que le gusta Andrew Yang... hay muchos tipos diferentes de izquierdistas".

Como era de esperar, el movimiento ha sido blanco del odio de la derecha. También se ha visto una reacción violenta de algunos izquierdistas radicales que piensan que es demasiado moderado.

En el mundo ideal de Ford, ella imagina una “vida variada en la que puedes hacer una cosa, pero no te define, luego puedes hacer otra.

“Puedes tener muchas experiencias en una comunidad con todas las campanas y silbidos del mundo moderno y disfrutar de la vida. Para mí, por lo menos, antitrabajo no significa, 'Oh, bueno, la gente no necesariamente tiene trabajo'. Si la gente quiere contribuir a la comunidad, creo que es genial. Creo que deberían hacer eso".

Sueña con un mundo en el que la mayoría de los trabajos estén automatizados y, para los puestos en los que la automatización es inviable, el trabajo "se comparte de forma colectiva, se rota para que nadie se sienta demasiado agobiado por él", lo que deja a la mayoría de las personas libres para perseguir sus pasiones y contribuir a la sociedad de otras maneras.

El movimiento, finaliza, está "en contra del trabajo, no en contra del esfuerzo".