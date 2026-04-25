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Tiroteo en hospital de Chicago provoca confinamiento

CHICAGO HOSPITAL TIROTEO
CHICAGO HOSPITAL TIROTEO (AP)

Un hospital de Chicago ordenó el confinamiento de sus ocupantes el sábado debido a un tiroteo en sus predios.

El Hospital Swedish de Endeavor Health informó el sábado que los pacientes y el personal del centro de salud estaban a salvo y que, a media tarde, no había ninguna amenaza activa.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. La prensa local reportó que dos policías resultaron heridos. El Departamento de Policía de Chicago no respondió a múltiples solicitudes de más información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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