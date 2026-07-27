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Tiroteo en festival gastronómico de Seattle deja 2 muertos y 5 heridos, dicen los bomberos

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas el domingo en un tiroteo durante un festival gastronómico cerca de la Space Needle en Seattle, informaron los bomberos.

La policía investiga la balacera e instó a la gente a evitar el área, ubicada al noroeste del centro de la ciudad. Los disparos se desataron aproximadamente a las 6 de la tarde en el Seattle Center durante el festival Bite of Seattle.

Susan Gregg, portavoz del Centro Médico Harborview, informó que el hospital admitió a cuatro víctimas: un niño pequeño, un hombre de 23 años y dos mujeres adultas. Un paciente se encuentra sumamente grave, agregó.

El Seattle Center albergó el festival gastronómico Bite of Seattle el fin de semana. Un gran número de policías y equipos de emergencia acudieron y comenzaron a evacuar el área.

Estan Wakonabo indicó que él y su novia estaban en el festival haciendo fila para usar una cabina de fotos automáticas cuando lo empujaron por detrás y se dio la vuelta. Entonces vio a una multitud de personas que corrían.

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“La gente se estaba escondiendo, empujaba, las personas se caían al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, recordó Wakonabo, y fue entonces cuando escuchó disparos. “Una vez que escuché un ‘pop, pop, pop’ fue cuando supe que era una persona que disparaba”.

Después de escoltar a su novia a un lugar seguro, regresó a la escena para tomar fotos y vio a varias víctimas en el suelo, agregó.

El festival anual comenzó en 1982 y atrae a 350.000 asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”, según su sitio web.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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