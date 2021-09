Una mujer acusó a Alaska Airlines, de acoso después de que la sacaron de un vuelo por llevar un atuendo que el asistente de vuelo consideró "inapropiado".

Ray Lin Howard, rapera y estilista de talla grande de Fairbanks, Alaska, que se conoce con el nombre artístico de Fat Trophy Wife, compartió su experiencia en un video de Tiktok que ha sido visto más de 187 mil veces.

En él registra una entrevista con la policía que la escoltó fuera de un vuelo el 4 de agosto.

“Me acosaron por mi atuendo”, dice. "Me puse la camisa de nuevo".

Howard quien en el video está vestida con una blusa rosa con estampado de leopardo de cuello alto y mangas, dice que solo llevaba una blusa corta, que revela al subirse la blusa.

Sin embargo, afirma que la tripulación de cabina no dejó de amonestarla incluso después de que se había encubierto.

“Me volví a poner la camiseta y luego se me acercaron de nuevo y me dijeron que no podía usar esto, que se me veía el estómago y que no era apropiado”, le dice a la policía.

“Y dije, estoy cubierta, estoy bien. Y ella siguió adelante”.

“Le dije: Si vas a echarme, entonces échame. He hecho lo que me pediste que hiciera, quiero que me dejes en paz”.

Según Howard, se le acercó tres veces por separado sobre su atuendo.

“Me acosan y ahora me detienen”, dice.

"Me puse un atuendo, eso es lo que pasó".

El oficial en el video admite que no se cometió ningún delito y dice que es un problema relacionado con el código de vestimenta de la aerolínea.

"Lo busqué, estoy dentro del código de vestimenta", dice Howard, antes de llorar hacia el final del clip.

La política del código de vestimenta de Alaska Airlines simplemente establece: “El código de vestimenta tanto en Alaska como en Horizon es informal y el requisito es simplemente una apariencia ordenada y bien arreglada. La ropa sucia o hecha jirones y los pies descalzos nunca son aceptables. Se espera que use su buen juicio, pero los agentes de servicio al cliente tendrán la autoridad final para rechazar el viaje por vestimenta o apariencia inapropiada ".

Un portavoz de Alaska Airlines dijo a The Independent : “Estamos en contacto con la huésped. Estamos comprometidos a averiguar qué sucedió y a tomar las medidas adecuadas. Nuestro objetivo es brindar un servicio atento a todos nuestros huéspedes. Cuando no estamos a la altura de ese objetivo, hacemos todo lo posible para corregirlo".

Sigue a un incidente similar en julio, en el que una mujer dijo que la aerolínea la “avergonzaba” por su atuendo.

En una serie de videos, el usuario de TikTok Sierra Steadman, alegó que la asistente de vuelo la hizo sentir "degradada" y "avergonzada", frente a otros pasajeros y amenazó con expulsarla del vuelo.

Steadman vestía un top corto negro y pantalones cortos, junto con una sudadera con capucha.