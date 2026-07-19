“The Odyssey” de Nolan arrasa en taquilla con debut mundial de $264,1 millones

“The Odyssey” (“La Odisea”), de Christopher Nolan, se estrenó con una recaudación estimada de 124,5 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado norteamericano y otros 139,6 millones en el extranjero, lo que supone un debut aún mejor que el de “Oppenheimer” y marca el mejor arranque del cineasta desde “The Dark Knight Rises” de 2012.

Nolan exhibió su singular poder en la taquilla con un debut global como ningún otro. Pocos cineastas vivos podrían sacar adelante una adaptación de gran presupuesto y con un reparto estelar del poema épico de Homero. Pero en un Hollywood donde los derechos de propiedad intelectual dominan la mayoría de los éxitos, Nolan convirtió una de las obras literarias más antiguas del mundo en un improbable taquillazo veraniego.

La producción de Universal no fue una apuesta menor por Nolan, que venía de “Oppenheimer”, ganadora del Oscar a mejor película en 2023. Con un presupuesto de producción de 250 millones de dólares, está entre las películas con clasificación R más caras jamás realizadas. Universal está gastando unos 125 millones de dólares en su promoción.

Pero ningún nombre detrás de la cámara atrae al público más que el de Nolan. Fue tal la expectación por “The Odyssey” que IMAX puso a la venta entradas para algunas funciones en 70 mm con un año completo de antelación. Para satisfacer la extraordinaria demanda del formato preferido de Nolan, IMAX 70 mm, algunos cines añadieron proyecciones a medianoche y a las 3 de la madrugada, y se agotaron.

“Es increíblemente gratificante ver la emoción palpable en los cines este fin de semana”, dijo Jim Orr, responsable de distribución nacional de Universal. “Nolan ha creado una aventura épica. Tiene una escala a la que el público ha respondido extraordinariamente bien”.

IMAX impulsa la venta de boletos

Anunciada como el primer largometraje de Nolan rodado íntegramente con cámaras IMAX, el formato impulsó una enorme porción de las ventas de entradas. Eso incluyó 29,6 millones de dólares en el mercado nacional en IMAX y 51,8 millones a nivel mundial, lo que llevó a la compañía a su mejor fin de semana de la historia. IMAX dedicará sus pantallas por completo a “The Odyssey” durante tres semanas. Aunque solo 41 pantallas IMAX pueden proyectarla en 70 mm, representaron 6,3 millones de dólares en ventas de entradas.

Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX, comentó: “Todo lo relacionado con IMAX ayudó a convertirla no solo en un éxito de taquilla, sino en un acontecimiento cultural global. Tenemos entradas a la venta para la quinta semana en algunos cines y algunas de esas funciones ya se han agotado”.

Desde la pandemia, Nolan ha estado a la vanguardia de la reactivación de las salas. Su “Tenet” fue uno de los primeros grandes estrenos en volver a los cines en 2020. Tres años después, “Oppenheimer” y “Barbie”, de Greta Gerwig, se combinaron para crear, posiblemente, el momento cinematográfico emblemático de la década. “Oppenheimer” terminó recaudando 975 millones de dólares en todo el mundo.

“The Odyssey” llegó a los cines durante el mejor verano de Hollywood desde 2019. Las ventas de entradas aumentaron un 10,4% respecto del año pasado, según Rentrak. La industria espera el primer año de 10.000 millones de dólares en la taquilla nacional desde la pandemia.

“The Odyssey” podría mantenerse hasta el otoño

La única pregunta para “The Odyssey” será cuánto dependerá de su primer impulso, dado que muchos cinéfilos tenían este fin de semana marcado desde hace meses. La película no enfrentó competencia de más estrenos este fin de semana ni el próximo.

Gelfond señaló que las preventas para el segundo fin de semana de la película se ubicarían entre sus 10 mejores preventas, prueba de que muchos espectadores están esperando verla en su formato preferido. Las funciones en IMAX 70 mm, añadió, están en gran medida agotadas para el próximo mes, salvo algunos asientos de la primera fila.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak, manifestó: “Christopher Nolan y Tom Cruise pueden ser los dos embajadores de más alto perfil de la experiencia de la gran pantalla. Nolan es un director que es una estrella tanto como cualquier estrella de cine delante de la cámara”.

El público de “The Odyssey” fue notablemente masculino, al representar el 59% de las entradas vendidas. Pero Orr sostuvo que, por lo demás, los asistentes fueron “ridículamente amplios”, con presencia en distintos grupos demográficos y regiones.

“Está funcionando para un chico de 17 años y está funcionando para una mujer de 55 años o más”, según Orr. “Eso apunta a lo que estoy convencido de que será una permanencia muy larga y muy exitosa no solo durante el resto del verano, sino también hasta el otoño”.

La próxima película que supondrá alguna competencia, irónicamente, también está protagonizada por Tom Holland y Zendaya: “Spider-Man: Brand New Day”, de Sony, el 31 de julio.

La controversia por el reparto no parece tener efecto

“The Odyssey” está protagonizada por Matt Damon como Odiseo y cuenta con Holland como su hijo, Telémaco; Anne Hathaway como Penélope; Zendaya como Atenea; Robert Pattinson como el pretendiente Antínoo y Charlize Theron como la ninfa marina Calipso.

El reparto elegido por Nolan para “The Odyssey”, que incluye a Lupita Nyong’o como Helena y a Elliot Page como un soldado, fue controvertido para algunos comentaristas conservadores. Elon Musk calificó a Nolan de “cobarde” por elegir a Nyong’o.

Pero esas críticas tuvieron poco o ningún efecto en que “The Odyssey” se convirtiera en uno de los acontecimientos culturales del año en la gran pantalla. Las reseñas (95% positivas en Rotten Tomatoes) están entre las mejores de la carrera de Nolan. El público le otorgó una “A” en CinemaScore.

Las películas con clasificación PG siguieron la estela de “The Odyssey”. “Moana”, de The Walt Disney Co., quedó en un lejano segundo lugar con 19 millones de dólares en su tercer fin de semana. Tras su decepcionante estreno de 43 millones de dólares, el remake de acción real cayó 56% en su segundo fin de semana. En dos semanas recaudó 178 millones de dólares en todo el mundo, un mal resultado para una película que costó 250 millones de dólares producir.

A “Moana” le siguieron “Minions & Monsters”, de Universal, y “Toy Story 5”, de Disney, ambas con una recaudación de alrededor de 15 millones de dólares.

Las 10 películas más taquilleras en el mercado nacional

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “The Odyssey”, 124,5 millones de dólares.

2. “Moana”, 19 millones de dólares.

3. “Minions & Monsters”, 14,8 millones de dólares.

4. “Toy Story 5”, 14,8 millones de dólares.

5. “Evil Dead Burn”, 5 millones de dólares.

6. “The Invite”, 3,9 millones de dólares.

7. “Young Washington”, 3,7 millones de dólares.

8. “Obsession”, 2,5 millones de dólares.

9. “Supergirl”, 1,5 millones de dólares.

10. “Disclosure Day”, 1,5 millones de dólares.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.