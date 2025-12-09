Tensa calma en Tanzania tras llamados a protestas por disputados resultados electorales

Policías patrullaban las calles vacías de las principales ciudades de Tanzania tras los llamados a protestas por la disputada victoria electoral del partido gobernante, mientras grupos de derechos humanos criticaron la represión a la libertad de expresión en la nación de África Oriental.

Los resultados de las elecciones del 29 de octubre llevaron a tres días de protestas violentas que dejaron cientos de muertos, más de 2.000 detenidos y vehículos y edificios incendiados, con manifestantes exigiendo la anulación de las elecciones. La presidenta Samia Suluhu Hassan ganó con más del 97% de los votos después de que los dos principales partidos de oposición del país fueran prohibidos y el líder opositor Tundu Lissu fuera encarcelado.

Camiones de policía y agentes a pie se podían ver el martes en la capital comercial, Dar es Salaam, la capital administrativa, Dodoma, y la ciudad nororiental de Arusha, mientras se erigieron bloqueos de carreteras cerca de edificios gubernamentales clave, incluidas las oficinas fuertemente custodiadas de Hassan en Dar es Salaam y Dodoma.

El transporte público en Dar es Salaam se detuvo después de que los conductores de autobuses temieran actos de vandalismo.

El portavoz de la policía, David Misime, describió la situación como "calma" e instó a los ciudadanos a ignorar “videos de eventos pasados” que circulan en línea.

El primer ministro Mwigulu Nchemba pidió el lunes a todos los trabajadores no esenciales que se quedaran en casa al día siguiente.

Mientras tanto, en la vecina Kenia, las autoridades arrestaron el martes a varios activistas por protestar frente a la alta comisión de Tanzania en la capital. Activistas kenianos realizaron una conferencia de prensa en Nairobi en solidaridad con sus homólogos tanzanos el lunes y pidieron a Tanzania que investigue los asesinatos y desapariciones de manifestantes durante las protestas de octubre.

El martes también marcó el Día de la Independencia anual de Tanzania del dominio colonial británico en 1961. El gobierno canceló las celebraciones en noviembre, diciendo que los fondos se utilizarían para reparar la infraestructura dañada tras las violentas manifestaciones.

Human Rights Watch denunció el lunes una represión contra activistas tanzanos, afirmando que al menos 10 personas han sido arrestadas desde mediados de noviembre tras publicaciones en redes sociales sobre las protestas planeadas. Amnistía Internacional también emitió un comunicado el lunes, instando a Tanzania a respetar el derecho a la asamblea pacífica y advirtiendo contra otro cierre de internet como el que duró más de una semana después de las elecciones de octubre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el viernes a las autoridades tanzanas que “se abstengan de usar la fuerza para dispersar asambleas no violentas y hagan todo lo posible para reducir las tensiones”.

El gobierno de Tanzania estableció una comisión para investigar la violencia postelectoral, pero sus hallazgos aún no se han anunciado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.