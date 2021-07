Stephen Dorff: “No quiero estar en Black Widow o en una de esas películas, ¡me da vergüenza Scarlett!”

Stephen Dorff está desesperado por todo. “Los Oscar de este año fueron la cosa más vergonzosa que he visto en mi vida”, dice entre bocanadas de un cigarrillo electrónico. “Mi negocio se está convirtiendo en un gran programa de juegos. Tienes actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tienes cineastas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Todos estamos en estas pequeñas cajas en estas serpentinas. Televisión, cine: ahora todo es un gran grupo de contenido”.

Dorff, esa canosa y jactanciosa estrella de Backbeat (1994), Blade (1998) y Somewhere (2010), no conoce una frase que no pueda hacer en un monólogo. Haga una pregunta simple y decenas de hilos diferentes surgen en su respuesta. Sus famosos pómulos se envuelven lentamente en humo, pasa de programas de premios a historias de agentes de Hollywood, el futuro de la televisión por cable y el momento en que Pulp Fiction convirtió a John Travolta en una estrella nuevamente. Sin embargo, no importa el desvío, todo parece concluir en desafío.

"Todavía busco las cosas buenas porque no quiero estar en Black Widow”, dice. “Me parece basura. Parece un mal videojuego. Me avergüenzo de esa gente. ¡Estoy avergonzado por Scarlett! Estoy seguro de que le pagaron cinco, siete millones de dólares, pero me da vergüenza. No quiero estar en esas películas. Realmente no lo hago. Encontraré al director infantil que será el próximo Kubrick y actuaré en su lugar".

El hombre de 47 años puede estar hablando por Zoom desde su casa en Los Ángeles, pero el estado de ánimo es de un rato extraoficial en la parte trasera de un bar de buceo. Dorff es honesto, a veces en exceso, audaz y enérgico, y lleva bien sus años. Tiene la ambivalencia consciente de alguien que claramente ha vivido mucha vida y se divirtió haciéndolo. “Todavía no tengo familia y no tengo cinco ex esposas por las que tenga que pagar”, bromea. "Prácticamente todavía solo tengo que lidiar conmigo".

A mediados de los noventa, a menudo se proclamaba a Dorff como una de las próximas grandes cosas de Hollywood. Tenía una historia de fondo convincente: es hijo de un exitoso compositor de música country y fue una especie de demonio en su juventud, después de haber sido expulsado de varias escuelas de Los Ángeles; también tenía fama de fiestero, promiscuo y exagerado. En 1996, compartió una portada de Vanity Fair, una de esas anuales que proclaman a las estrellas del futuro, con Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey y Will Smith. Pero siempre había algo menos refinado en él que esos futuros íconos.

Encontró un nicho jugando a los agentes del caos: el archienemigo de la vampírica Blade de Wesley Snipes; un cineasta kamikaze en Cecil B. DeMented (2000) de John Waters; un misántropo vestido con cuadros en el thriller de Gen-X SFW (1994). Asediado , su nueva película, sigue su ejemplo. Es un fascinante drama familiar con Dorff como luchador de MMA. Conocemos a su personaje, el volátil Cash Boykins, que se jacta del tamaño gigantesco de su apéndice. Escupe homofobia y dolor con regularidad, y trata a su hijo adolescente (un afectuoso Darren Mann) como un saco de boxeo. La película trata sobre la masculinidad, la paternidad y cómo la fama corrompe. Dorff luchó por dejarlo ir.

“Era la persona más enojada y agresiva que había estado en un set de filmación”, explica. “Hasta el punto en que no creo que le agradara a mucha gente en ese set. Después de que terminó la película, me disculpé. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero ese es mi trabajo aquí. No es un campamento de verano, no estoy aquí para ser el mejor amigo de todos". Rompe, luego acelera de nuevo. “Normalmente, puedo encender y apagar la mierda como si no fuera asunto de nadie. Realmente no creo en el método de actuación, pero este (personaje) fue difícil de perder. Durante unas dos semanas, no pude deshacerme de esta maldita energía". Sin embargo, valió la pena. “Un año después, vi la película y me quedé realmente impresionado, ¿sabes? Pensé... Jesús".

La sorpresa de Dorff por su propia capacidad de actuación es una especie de crecimiento. Cuando tenía poco más de veinte años, estaba feliz de declararse la estrella de cine más talentosa de Hollywood. Era 1994, un año después de que Dorff se convirtiera en un pin-up cortesía de un video de Aerosmith (era el novio sucio de Alicia Silverstone en "Cryin") y de dramas de autor como The Power of One (1992), y acababa de dar un infame entrevista a Movieline Magazine en la que arrojó granadas casuales a casi todos sus compañeros. Christian Slater, Chris O'Donnell y Mark Wahlberg entraron para recibir una paliza. Se jactó de ser lo mejor que la industria tenía para ofrecer y que, en última instancia, los proyectos que eligió y su resistencia a la máquina de las estrellas de cine lo demostrarán. "Al final", prometió en ese entonces, "mi filmografía va a ser genial".

Dorff era arrogante, claro, pero también resultó tener razón. Si bien no protagonizó Scent of a Woman o Titanic (fue la segunda opción después de O'Donnell y DiCaprio, respectivamente), de todos modos, nunca pareció el candidato adecuado para los protagonistas románticos. En cambio, su CV está lleno de rarezas fascinantes: la salvaje comedia de ciencia ficción Space Truckers (1996), el thriller pulp con clasificación X de Lee Daniels, Shadowboxer (2005), o su notable actuación como el ícono trans Candy Darling en I Shot Andy Warhol ( 1996). “No me gusta jugar demasiado seguro”, dice hoy. “Para mí, Hollywood siempre es demasiado seguro. Cuando necesité dinero, claro, hice un par de semanas en una película que no quería hacer. Mira, a mí también me gusta el dinero, porque me gusta comprar cosas y me gusta el arte y los bienes raíces".

Pero también debe haber equilibrio. Recuerda que sus agentes querían que hiciera “una película de mierda” que no recuerda, y eligieron hacer Cecil B DeMented en su lugar. “¿Por qué no haría una película de John Waters? ¡La otra película apesta! Son como, bueno, no va a hacer nada por tu carrera ni por tu dinero. Pero iré a Cannes y tendremos una ovación de pie, y los niños de todo el mundo, los estudiantes de arte y los fanáticos de John Waters adorarán esta maldita película, lo que hacen hasta el día de hoy. ¿Por qué no haría eso?”, él sonríe. "Así que despedí a esos agentes".

Dorff se ha suavizado mucho desde sus años más salvajes, pero todavía hay una racha rebelde allí. Ponerse por debajo de la bravuconería no se logrará en el tiempo que tengo en su compañía. Pero hay destellos de un yo más humilde aquí y allá, en su reverencia cuando habla de su familia, o su entusiasmo por las películas que tiene en proyecto, o su continuo amor por Jack Nicholson, su coprotagonista en el subestimado noir, Sangre y vino (1997). En 2010, cuando se le pidió a Sofia Coppola que explicara por qué había elegido a Dorff para interpretar a una estrella de cine multifacética aunque sin rumbo en su película Somewhere, ella dijo que era un viejo amigo suyo, con niveles de personalidad que la mayoría no entendía. "Tiene una dulzura real que contrasta con su tipo de imagen de macho", dijo a IndieWire. "Pero en realidad es un chico muy sincero y dulce".

¿Por qué tiende a esconderse tanto del mundo? "Creo que la mayoría de las películas que hago tienden a ser más atrevidas", reconoce. "Pero Sofía vio algo en mí". Mueve la mandíbula de un lado a otro. “Mira, no lo soy, en mi vida personal soy bastante gracioso, y soy bastante ligero. No camino como algunos de mis amigos actores dramáticos. Parecen torturados todo el tiempo, ¡yo no! No me voy a sentar aquí y decir lo dulce que soy, pero siempre me he sentido bastante genuino. No soy un idiota. Realmente nunca he sido un fanático de eso. Puedo leer a la gente en dos minutos, ya sea que me gusten, o si creo que son inteligentes o creo que son unos idiotas. Tengo un radar muy bueno para eso".

En algún lugar llegó al regazo de Dorff en el primer aniversario de la muerte de su madre. Su reciente racha de papeles importantes, Embattled, la aclamada tercera temporada de True Detective y el drama de música country experimental Wheeler, se produjo inmediatamente después de la muerte de su hermano, el compositor Andrew Dorff. "Recibo todos estos regalos después de perder gente y es una mierda", dice, como si todavía estuviera confundido por los tiempos de todo. “Estaba en un lugar terrible cuando perdí a mi hermano pequeño. Realmente no quería actuar más. Pero entonces empezaron a suceder todas estas cosas bonitas. No sé si es por los dioses o por qué".

Se queda en silencio, por el único momento real de nuestra conversación. Luego deja escapar una risa ronca, inhala de su cigarrillo electrónico y vuelve a la vida. "Mi hermano querría que actuara y es lo que hago, así que probablemente debería hacerlo".

'Embattled' está disponible en descarga digital a partir del 5 de julio