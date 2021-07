Príncipe Carlos revela sus canciones favoritas para bailar, figuran Diana Ross y Edith Piaf

El príncipe Carlos ha revelado las canciones que le dan un "impulso irresistible" de bailar, con su lista de reproducción favorita que incluye canciones de Three Degrees, Diana Ross y Edith Piaf.

El Príncipe de Gales habló de sus canciones favoritas en una transmisión especial pregrabada para el programa de radio de la Hospital Broadcasting Association.

El espectáculo, llamado Música y recuerdos con Su Alteza Real el Príncipe de Gales, presentó al royal hablando de cómo ha quedado "profundamente impresionado por la dedicación mostrada por nuestro maravilloso personal y voluntarios del NHS en todo el país".

También les agradeció por su "gran resistencia y espíritu indomable" en "esta época de prueba".

El programa, transmitido la víspera del cumpleaños número 73 del NHS, presenta a Charles rindiendo homenaje a los voluntarios en las estaciones de radio de salud y bienestar del hospital por su trabajo para mantener a las comunidades conectadas y a los pacientes entretenidos durante la pandemia.

También habló sobre su música favorita de toda su vida, incluyendo "Givin Up, Givin In" de Three Degrees, quien actuó en su 30 cumpleaños.

Charles recordó que la canción "hace mucho tiempo, solía proporcionarme un impulso irresistible de levantarme y bailar".

También eligió "Don't Rain On My Parade" de Barbara Streisand, y recordó haberla visto actuar en el set de Warner Bros Studios cuando se desempeñó como joven teniente en el HMS Jupiter.

Leer más: Las Vegas se recupera, pero el virus también va al alza

Su lista de reproducción también incluía "La Vie En Rose" de Edith Piaf, "Upside Down" de Diana Ross, "The Voice" de Eimear Quinn, "The Click Song" de Miriam Make, "You're A Lady" de Peter Skellern, "La Mer" de Charles Trenet, "Bennachie" de Old Blind Dogs, "Lulu's Back In Town" de Dick Powell y "They Can't Take That Away From Me" de Fred Astaire y Ginger Rogers.

Charles también eligió “Tros y Garreg/Crossing the Stone” de Catrin Finch y “Tydi a Roddaist” de Bryn Terfel. Dijo que esta última era “una oración para que esas cualidades divinas de belleza, paz y armonía se reflejen en nuestras propias vidas”.

“Esa es mi oración por todos nosotros, y termino con mis mejores deseos para todos en el servicio de radio del hospital, el Servicio Nacional de Salud y para todos los pacientes y sus seres queridos”, agregó.

El futuro rey dijo al programa: “En todo momento, la radio del hospital brinda un servicio invaluable a los pacientes, el personal y las familias”.

“En los tiempos actuales, cuando hemos estado lidiando con los efectos de esta terrible pandemia, el papel de la radio hospitalaria ha sido aún más importante, y sé que ha sido de un valor incalculable para conectar a las personas, brindar comodidad y compañía, y levantar el ánimo de la gente cuando es necesario".

El programa se transmitirá en 180 estaciones miembros de la HBA a las 12 del mediodía del domingo.

La lista de reproducción estará disponible en Spotify, con la lista completa de pistas, y se compartirá a través de los canales de redes sociales de Clarence House.

Grant McNaughton, presidente de la asociación, dijo: “Estamos excepcionalmente agradecidos a Su Alteza Real el Príncipe de Gales por reconocer la dedicación a los voluntarios en todo el Reino Unido que han continuado ayudando a los proveedores de atención médica durante estos tiempos difíciles”.

“El entretenimiento local dedicado y enfocado que se brinda a los pacientes del hospital y de la atención médica ha sido y sigue siendo una parte excepcionalmente importante de la recuperación y la recuperación”.

“A veces sin ser reconocido, crear conciencia sobre la radio del hospital, la salud y el bienestar como un proveedor clave para la comunidad es un desafío, pero que la dedicación de nuestras estaciones y sus servicios sean reconocidos por HRH es realmente sorprendente y estamos más que agradecidos por su apoyo”

El domingo marca un Día Nacional de Agradecimiento, organizado por la coalición Together, para agradecer a la gente por su trabajo durante la pandemia. A las 5 de la tarde, se anima al público a ofrecer una bebida de su elección a los voluntarios.