Stefano Gabbana deja la presidencia de Dolce & Gabbana, pero seguirá en rol creativo

Stefano Gabbana ha dejado el cargo de presidente de la casa de moda italiana que cofundó con Domenico Dolce, pero continuará en su función creativa, informó la empresa el viernes.

La renuncia de Gabbana a los cargos de supervisión entró en vigor el 1 de enero. Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce, fue nombrado presidente más tarde ese mes, según el registro de la empresa ante la cámara de comercio de Milán.

Dolce & Gabbana calificó la medida en un comunicado como “una evolución natural de su estructura organizativa y de su gobernanza”.

Bloomberg informó primero la noticia y citó fuentes que señalaron que Gabbana, de 63 años, estaba considerando opciones para desprenderse de su participación del 40% en la casa de moda, que tiene 41 años.

Los prestamistas de Dolce & Gabbana aportarían hasta 150 millones de euros en nuevo financiamiento como parte de una refinanciación más amplia de los 450 millones de euros (525,7 millones de dólares) de deuda de la casa de moda, informó Bloomberg. Añadió que la empresa estaba considerando la venta de bienes inmuebles y la renovación de licencias para recaudar dinero.

Dolce & Gabbana declinó comentar sobre la deuda de la empresa y citó las conversaciones con banqueros.

Gabbana estuvo presente en el último desfile de pasarela en febrero, con su musa de larga data, Madonna, como invitada en primera fila. Tanto él como Dolce saludaron personalmente a Madonna en su asiento después del desfile y la llevaron entre bastidores.

Meryl Streep y Stanley Tucci asistieron al desfile de Dolce & Gabbana caracterizados durante el rodaje de la secuela de “El diablo viste a la moda” el septiembre pasado.

Dolce & Gabbana debutó en la pasarela de Milán en 1985, con un enfoque en la artesanía siciliana que ha sido un referente a lo largo de los años para los diseñadores. Dolce y Gabbana se separaron como pareja hace unos 20 años, pero han seguido trabajando estrechamente en el plano creativo.

La marca se disparó en popularidad en la década de 1990 con sujetadores cónicos, looks de corsé y vestidos negros perfectamente entallados. Los diseñadores a menudo han recurrido a las raíces sicilianas de Dolce, con materiales transparentes y sensuales y mallas para la moda masculina, además de estampados florales y de frutas de colores vivos y joyería con cruces sobredimensionadas.

Con los años, se han expandido a fragancias, artículos para el hogar y relojes, entre otras categorías afines a la moda.

El analista del sector del lujo Luca Solca, de la firma de investigación global de renta variable Bernstein, manifestó que no anticipaba cambios importantes en la casa de moda mientras Gabbana siga en un papel creativo.

“Stefano Gabbana fue la causa raíz del desastre en redes sociales de Dolce & Gabbana en China hace unos años”, afirmó, al referirse a la cancelación de un desfile en 2018 en Shanghái debido a la reacción adversa después de que la casa de diseño publicara videos de campaña que fueron criticados por considerarse culturalmente insensibles con el pueblo chino.

“Si Stefano Gabbana se fuera, esto podría presentarse como una expiación (tardía) por ese incidente”, añadió Solca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.