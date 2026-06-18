Springsteen, Bono y Stevie Wonder ayudarán a los Obama a inaugurar su museo presidencial

El expresidente Barack Obama recibirá un poco de ayuda de sus amigos para celebrar la inauguración de su museo presidencial en Chicago.

La lista de invitados para el acto de inauguración del jueves incluye a Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera y Bono, además de a los expresidentes George W. Bush y Bill Clinton.

Se espera que Obama y la ex primera dama Michelle Obama pronuncien unas palabras. La celebración, a la que solo se puede asistir con invitación, se transmitirá en vivo y dará inicio a un fin de semana de eventos centrados en el Centro Presidencial Obama, que abrirá al público el Juneteenth (19 de junio).

El presidente Donald Trump no figura entre los invitados anunciados. En una publicación en redes sociales en febrero, calificó el centro, de 850 millones de dólares, como un “desastre total”.

La celebración del jueves “reflejará un espíritu de inspiración y alegría, con un gran impulso de los artistas que están compartiendo su talento con nosotros”, señaló Valerie Jarrett, directora ejecutiva de la Fundación Obama y exasesora principal del expresidente. "Esperamos inspirar a personas en todas partes a creer en su poder para llevar el cambio a casa”.

Entre las celebridades que está previsto que asistan el jueves están Common, Jennifer Hudson, Eddie Vedder, John Legend, Marc Anthony y The Roots.

Las entradas de admisión general para el centro están agotadas hasta finales de octubre. Pero decenas de miles de personas ya han podido disfrutar de un adelanto del campus de ocho hectáreas (casi 20 acres) en el South Side de Chicago, en Jackson Park.

Se espera que el centro, ubicado cerca de donde Obama vivió y comenzó su carrera política, atraiga a más de un millón de visitantes al año. Está junto al Museo Griffin de Ciencia e Industria, en el parque frente al lago, y no muy lejos de la Universidad de Chicago.

El complejo incluye un imponente museo que abarca los ámbitos político y personal del primer presidente negro del país, mientras que entre sus espacios públicos hay una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, una zona de juegos y un centro deportivo, canchas de baloncesto y una zona de picnic con parrillas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.