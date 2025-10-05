Somalia pone fin a ataque a prisión, matando a los atacantes

Las fuerzas gubernamentales de Somalia pusieron fin a un asedio de seis horas contra una prisión ubicada cerca de la sede de la presidencia en la capital, Mogadiscio, matando a los siete atacantes, informó el gobierno el domingo.

Las autoridades indicaron que no hubo civiles ni efectivos de seguridad muertos en el ataque del sábado, que fue reivindicado por el grupo militante al-Shabab, vinculado a al-Qaeda, que en el pasado ha llevado a cabo numerosos ataques en Somalia.

El ataque del sábado ocurrió solo unas horas después de que el gobierno federal levantara varios bloqueos viales en Mogadiscio. Las barreras habían estado en su lugar durante años para proteger sitios gubernamentales, pero muchos residentes argumentaron que obstruían el tráfico y el comercio.

Mogadiscio había estado relativamente tranquila en los últimos meses, ya que las fuerzas gubernamentales, respaldadas por milicias locales y tropas de la Unión Africana, expulsaron a los combatientes de al-Shabab de varias áreas en el centro y sur de Somalia.

El gobierno sostuvo que ningún prisionero escapó de la prisión de Godka Jilacow durante el ataque.

Un propietario de ambulancias privadas, Abdulkadir Adam, afirmó que sus vehículos habían transportado a casi 25 pacientes desde el lugar a varios hospitales.

Un director de hospital privado, Abdulkadir Yousuf Abdullahi, comentó que su instalación recibió un número no especificado de pacientes, proporcionó atención de emergencia y estaba trabajando en identificar a los pacientes y conectarlos con sus seres queridos.

Los medios estatales de Somalia informaron que los militantes utilizaron un vehículo pintado como los de las fuerzas de seguridad de la unidad de inteligencia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.