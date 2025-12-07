Soldados anuncian un aparente golpe militar en Benín

Un grupo de soldados apareció el domingo en la televisora estatal de Benín anunciando la disolución del gobierno en un aparente golpe de estado, el último de muchos en África Occidental.

El grupo, que se autodenominó el Comité Militar para la Refundación, anunció la destitución del presidente y de todas las instituciones estatales.

El teniente coronel Pascal Tigri ha sido nombrado presidente del comité militar, dijeron los soldados.

El presidente, Patrice Talon, llevaba en el poder desde 2016 y debía dejar el cargo el próximo abril después de las elecciones presidenciales.

El candidato del partido de Talon, el exministro de Finanzas Romuald Wadagni, era el favorito para ganar las elecciones. El candidato de la oposición, Renaud Agbodjo, fue vetado por la comisión electoral con el argumento de que no tenía suficientes patrocinadores.

El mes pasado, la legislatura del país extendió el mandato presidencial de cinco a siete años, manteniendo el límite de dos mandatos.

El golpe se suma a una serie de tomas de poder militares que han sacudido África Occidental. La semana pasada, un golpe militar en Guinea-Bisáu destituyó al ex presidente, Umaro Embalo, después de unas elecciones disputadas en las que tanto él como el candidato de la oposición se declararon ganadores.