Japón protesta después de que un avión militar chino fijara su radar en cazas japoneses

Japón informó temprano el domingo que ha protestado ante China después de que un avión militar que despegó del portaaviones chino Liaoning fijara su radar en aviones de combate japoneses cerca de la isla sureña de Okinawa, el último enfrentamiento entre los dos países, cuyas relaciones se han deteriorado recientemente debido a los comentarios de la mandataria japonesa sobre Taiwán.

El Ministerio de Defensa de Japón dijo que el avión militar chino J-15 apuntó su radar “de forma intermitente” a los cazas japoneses F-15 en dos ocasiones el sábado: durante unos tres minutos a última hora de la tarde y durante unos 30 minutos por la noche.

El bloqueo de radar por parte del avión chino fue detectado por diferentes aviones japoneses que habían despegado en respuesta a una posible violación del espacio aéreo por parte de China, según el ministerio. No hubo violación del espacio aéreo japonés, y no se reportaron lesiones ni daños por el incidente.

No se sabía si el incidente involucró al mismo J-15 chino en ambas ocasiones.

El Ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, informando a los periodistas en las primeras horas del domingo, dijo que Japón protestó ante China por el bloqueo de radar, calificándolo como "un acto peligroso que excedió el alcance necesario para operaciones seguras de aeronaves".

"La ocurrencia de tal incidente es extremadamente lamentable", afirmó Koizumi. "Hemos presentado una fuerte protesta al lado chino y exigido medidas preventivas estrictas".

No hubo comentarios inmediatos del gobierno o el ejército chino. El viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, dijo que la Marina china opera de acuerdo con el derecho internacional y que otros no deberían exagerar sus actividades.

Las relaciones entre los dos países han empeorado en las últimas semanas.

China se enfureció por una declaración de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a principios de noviembre, en la que dijo que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, una isla autónoma que Beijing reclama como parte de su territorio.

El portaaviones Liaoning pasó el sábado entre la isla principal de Okinawa y la cercana isla de Miyako mientras realizaba ejercicios de despegue y aterrizaje de aeronaves en el Pacífico.

Los aviones de combate japoneses F-15, que despegaron en caso de que hubiera una violación del espacio aéreo, seguían a los aviones chinos a una distancia segura y no involucraron acciones que pudieran interpretarse como provocación, dijo la agencia de noticias Kyodo, citando a funcionarios de defensa.

Los aviones de combate pueden utilizar radares para búsqueda o como control de fuego antes de lanzar misiles.

Se cree que es la primera instancia de un bloqueo de radar que involucra aviones militares japoneses y chinos. En 2013, un buque de guerra chino apuntó un radar a un destructor japonés, dijo Kyodo.

En otro lugar del Pacífico, la guardia costera de Filipinas dijo que China disparó tres bengalas hacia un avión de la oficina de pesca en patrulla en el mar de China Meridional el sábado. Las fuerzas chinas disparan bengalas para advertir a los aviones que se alejen de lo que consideran su espacio aéreo sobre las aguas en disputa.

___

El periodista de Associated Press Ken Moritsugu en Beijing contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.