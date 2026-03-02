Sindicato de Productores premia a "One Battle After Another"

El drama revolucionario de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), se llevó los máximos honores en los 37º Premios del Sindicato de Productores, lo que la encamina a triunfar dentro de dos semanas en los Premios de la Academia.

Al ganar el premio Daryl F. Zanuck del sindicato a la mejor película la noche del sábado , "One Battle After Another" también ha ganado en el Sindicato de Directores, los Globos de Oro y los BAFTA. Pero el domingo por la noche en los Premios del Sindicato de Actores fue superada por "Sinners" ("Pecadores") en una sorpresa que promete un final cardiaco para los Oscar.

Los Premios del Sindicato de Productores y los Premios de la Academia tienen una larga historia de correlación. Desde 2009, ambos grupos han utilizado una votación preferencial para elegir a un ganador entre 10 nominados. Durante cinco años consecutivos, el ganador del PGA ha coincidido con el ganador del Óscar a mejor película. En los últimos 10 años, solo han divergido dos veces.

Al aceptar el premio, Anderson aludió a la reciente venta de Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance, mientras agradecía a los jefes de cine de Warner Bros., Michael De Luca y Pam Abdy.

“Que ondeen por mucho tiempo, sea cual sea el futuro”, dijo Anderson. “Es una batalla tras otra”.

Los Premios del Sindicato de Productores se celebraron en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood. El grupo también nombró a “KPop Demon Hunters” como mejor película animada, “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay” como mejor documental, “The Pitt” como mejor serie dramática y “The Studio” como mejor serie de comedia.