Sindicato de guionistas y estudios de Hollywood logran acuerdo tentativo de 4 años

El sindicato de guionistas y los estudios de Hollywood alcanzaron un sorprendente acuerdo tentativo de cuatro años tras aproximadamente tres semanas de negociación.

Writers Guild of America West indicó en X que su comité negociador aprobó por unanimidad un acuerdo tentativo con The Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa a los estudios. La alianza confirmó el acuerdo en un comunicado aparte en su sitio web el sábado.

“Esperamos seguir construyendo sobre este progreso mientras continuamos trabajando hacia acuerdos que respalden la estabilidad de la industria a largo plazo”, señaló la alianza en el comunicado.

Los términos precisos de los acuerdos no se han dado a conocer, pero se espera que incluya varias prioridades de los guionistas, como mejores planes de atención médica y más protecciones contra la inteligencia artificial. El sindicato afirmó en X que el acuerdo protege el plan de salud de los guionistas, se basa en los avances de 2023 y “ayuda a abordar los desafíos del trabajo gratuito”.

El acuerdo contractual, un año más largo que el típico convenio de tres años, debe ser aprobado por la junta directiva del gremio y por sus miembros antes de ser ratificado.

El sorprendente trato llegó en cuestión de semanas de negociación, un marcado contraste con la conflictiva negociación contractual de hace tres años, cuando los guionistas de Hollywood iniciaron una huelga histórica que paralizó parcialmente a la industria.

Los guionistas votaron casi por unanimidad para aprobar aquel acuerdo, que les otorgó mayor compensación, más tiempo de empleo y control sobre la inteligencia artificial. El contrato actual estaba previsto que expirara en mayo.

Los estudios también trabajan en nuevos acuerdos con líderes sindicales que representan a actores y directores, cuyos contratos vencen a finales de junio. Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, dijo en una entrevista en febrero con The Associated Press que ha visto señales de que los estudios quieren “volver a trabajar como socios”. Los actores de Hollywood también abandonaron sus trabajos durante meses en 2023 para exigir un mejor contrato.

El acuerdo tentativo de los guionistas con los estudios se logró al tiempo que Writers Guild of America West enfrenta una huelga en curso de su propio sindicato de personal, que comenzó en febrero. Más de 100 personas que trabajan en las áreas de asuntos legales, eventos y regalías se declararon en huelga por denuncias de prácticas laborales injustas, según Los Angeles Times.

No está claro cómo, o si, la huelga de varias semanas tendrá un impacto en el acuerdo tentativo con los estudios. El sindicato anunció el mes pasado que canceló su ceremonia anual de premios debido a la huelga del sindicato de personal. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.