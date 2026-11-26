El presidente del Parlamento de Serbia fijó el jueves una elección presidencial anticipada para el 27 de diciembre, luego que el expresidente Aleksandar Vucic renunció en septiembre para lo que terminó siendo un intento fallido de convertirse en primer ministro.

La votación presidencial se celebrará después que un movimiento estudiantil derrotara al derechista Partido Progresista Serbio de Vucic en unas elecciones parlamentarias anticipadas el 25 de octubre.

Vucic y su partido habían gobernado prácticamente sin oposición durante 14 años. Se postuló para primer ministro tras cumplir dos mandatos de casi cinco años como presidente, y la ley le prohibía buscar un tercer mandato.

“Espero que tengamos una elección difícil entre candidatos de primer nivel y sus programas", afirmó el presidente del Parlamento, Aleksandar Cupic. "Construir instituciones democráticas es tarea de todos nosotros”.

Por el momento no queda claro quiénes serán los candidatos presidenciales. Vucic ha sugerido que su partido SNS podría no participar en la elección.

La presidencia en Serbia es en gran medida ceremonial. El presidente comanda el ejército y tiene voz en la política exterior, pero no cuenta con poderes ejecutivos. Sin embargo, cuando estuvo en el cargo, Vucic concentró el poder en la presidencia, ante acusaciones de un gobierno autoritario. Vucic anunciaba con regularidad decisiones y políticas estatales importantes e incluso presidía sesiones del gobierno.

Desde que perdió el poder, Vucic ha acusado a los ganadores de las elecciones de imponer un “terror revolucionario”, aunque su gobierno todavía está técnicamente al mando hasta que se forme uno nuevo. El cambio de poder ha provocado un aumento de detenciones de funcionarios y policías sospechosos de abusar de sus cargos durante el gobierno de Vucic.

El movimiento encabezado por jóvenes había liderado dos años de protestas callejeras que comenzaron en respuesta al derrumbe de una marquesina en una estación de tren en el norte de Serbia, que mató a 16 personas. Muchos atribuyeron la tragedia a una corrupción desbordada y a negligencia durante la renovación del edificio en Novi Sad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.