Cómo cuidar tus riñones, tras conocerse los riesgos del ibuprofeno

El uso frecuente de antiinflamatorios, como el ibuprofeno, podría suponer un riesgo importante para la salud renal, han advertido los expertos.

La organización británica Kidney Care UK y la NPA (Asociación Nacional de Farmacias del Reino Unido) instan a los consumidores, en particular a los que padecen diabetes o hipertensión, a ser precavidos a la hora de utilizar con frecuencia antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Olivier Picard, presidente de la APN, declaró lo siguiente: “Los medicamentos tienen el poder tanto de dañar como de curar. Aunque los AINE, como el ibuprofeno, son medicamentos eficaces y seguros, los pacientes deben ser conscientes de su impacto —especialmente si se tiene un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad renal— y considerar una medicación alternativa cuando proceda”.

“Si un paciente tiene dudas sobre su consumo de AINE, debe hablar con su farmacéutico, que puede aconsejarle”, continuó.

“Los farmacéuticos son expertos en medicamentos y son los más indicados para ofrecer asesoramiento a las personas que puedan estar preocupadas por algún posible efecto a largo plazo de algunos medicamentos, y pueden ayudar a los pacientes a gestionar eficazmente el dolor”, agregó.

La gente a menudo no piensa en lo que puede afectar a su salud renal, así que hablamos con Fiona Loud, directora de políticas de Kidney Care UK, quien nos explicó qué funciones cruciales desempeñan nuestros riñones y nos reveló ocho formas sencillas de mantenerlos sanos y felices.

¿Por qué es importante cuidar los riñones?

“Tenemos dos riñones en el cuerpo, uno a cada lado, hacia la espalda, y son órganos vitales”, dice Loud, y añade: “Nos ayudan a regular la tensión arterial, mantienen los huesos sanos, filtran la sangre y ayudan a eliminar las toxinas, y son una parte importante de nuestro sistema de excreción”.

open image in gallery Ilustración de riñones en la espalda de una mujer

También trabajan muy estrechamente con el corazón.

“Mantener la tensión arterial sana mantiene los riñones sanos. Si los riñones no funcionan tan bien, el corazón tiene que bombear con más fuerza y eso supone un esfuerzo importante para el sistema cardiovascular”, dice Loud.

He aquí ocho formas sencillas de mantener los riñones sanos y felices:

1. Mantente hidratado

open image in gallery Una mujer de mediana edad sentada en el suelo bebiendo agua

“Mantenerse hidratado ayuda a los riñones a filtrar esas toxinas a través del cuerpo y a deshacerse de los residuos”, explica Loud, y agrega: “Intenta beber entre seis y ocho vasos de agua al día”.

2. Sigue una dieta sana

“Comer mucha fruta y verdura ayuda a mantener sanos la tensión arterial y el colesterol, y si cuidas tu corazón, cuidas tus riñones. Comer las cinco raciones diarias es estupendo, e incluso hacer pequeñas cosas, como añadir fruta a los cereales o utilizar verduras congeladas, puede aportar mucho”, expresa Loud.

“Intenta evitar los alimentos ultraprocesados, o tómalos solo como un capricho ocasional”, recomienda.

3. Comprueba tu tensión arterial

“Puedes tomarte la tensión muy fácilmente en una farmacia, ya que muchas de ellas disponen de tensiómetros”, afirma Loud.

4. Reduce tu consumo de sal

“Intenta reducir el consumo de sal, ya que un exceso puede repercutir negativamente en la tensión arterial y podría aumentar el riesgo de cálculos renales”, prosigue Loud, y agrega: “Recomendaría sustituir la sal por hierbas, limón o ajo para obtener más sabor”.

5. Mantente activo

Mantenerse activo es crucial para conservar la salud renal, ya que ayuda a controlar los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal, como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes.

“Hacer unos 150 minutos de ejercicio a la semana es muy bueno para mantener los riñones sanos, ya que ayuda a que la sangre circule por el cuerpo. No hace falta correr maratones: basta con hacer un poco de yoga o salir a caminar”, explica Loud.

6. Revisiones renales periódicas

“La hipertensión arterial y la diabetes son los dos mayores riesgos de enfermedad renal crónica, por lo que si se padece diabetes o hipertensión arterial, someterse a revisiones renales periódicas es increíblemente importante”, afirma Loud.

7. Deja de fumar

Los fumadores tienen cuatro veces más probabilidades que los no fumadores de desarrollar insuficiencia renal, según Kidney Care UK.

“Fumar puede provocar la acumulación de depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, lo que significa que el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre por el cuerpo, lo que eleva la tensión arterial. Además, fumar también puede aumentar el riesgo de cáncer de riñón”, señala Loud.

8. Comprueba tu riesgo en línea

“Nuestro comprobador en línea de la salud renal es una forma rápida y sencilla de conocer el estado de sus riñones y comprobar su riesgo de padecer una enfermedad renal. Dependiendo de lo que digan los resultados del chequeo, es posible que le recomienden que vaya a hablar con su médico de cabecera sobre este tema”, concluye Loud.

Traducción de Sara Pignatiello