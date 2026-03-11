Estos son los principales signos de pérdida de audición y cómo buscar ayuda, según una audióloga

La dificultad para discernir sonidos cotidianos, como el susurro de las hojas o la lluvia, puede ser señal de una pérdida de audición no diagnosticada, advierte un experto.

Esta advertencia llega mientras el RNID, la organización benéfica de apoyo a las personas con sordera, pérdida de audición o acúfenos, anima a la gente a dar prioridad a la salud auditiva y a utilizar su chequeo gratuito en línea.

En una encuesta realizada para el RNID participaron 1.810 personas a las que nunca se les había diagnosticado una pérdida de audición.

Casi la mitad (47 %) tendría problemas para oír el susurro de las hojas de los árboles en un día ventoso, a alguien llamándolo por su nombre desde otra habitación (46 %) y el sonido de la lluvia cerca (43 %).

Conseguir el apoyo adecuado para la pérdida de audición puede cambiar totalmente la vida de una persona ( Alamy/PA )

Alrededor de cuatro de cada diez dijeron que no podrían oír con claridad a los ciclistas que tocan el timbre (42 %), a alguien que llama a su puerta (40 %) o el teléfono que suena en una habitación cercana (39 %).

En palabras de Crystal Rolfe, audióloga y directora de salud del RNID: “Tener dificultades para oír determinados sonidos y frecuencias en la vida cotidiana puede ser un indicio de pérdida de audición. La pérdida de audición puede producirse en cualquier momento de la vida porque existen muchas causas. También puede perder la audición gradualmente con el paso del tiempo debido a la edad. La pérdida de audición también puede deberse a la exposición a niveles de ruido elevados, lesiones o infecciones, y todos estos factores pueden afectar a la claridad de los sonidos cotidianos. Cuanto antes reconozcas las señales y actúes, mejor. Recibir ayuda puede aportar enormes beneficios a la vida de las personas, por lo que es vital ser consciente de los sonidos que se pueden estar perdiendo”.

A Adam Felman, de 36 años, de Worthing, West Sussex, le diagnosticaron pérdida de audición de moderada a grave de altas frecuencias y le pusieron audífonos.

Se hizo revisar la audición después de escribir un artículo sobre la pérdida de audición a finales de sus 20 años y darse cuenta de que compartía muchos síntomas.

El músico y escritor independiente dijo: “Antes de ponerme los audífonos, me perdía todo tipo de sonidos. El tic-tac del temporizador del horno, el pitido al encender el mando de la PlayStation, el crujido de los altavoces cuando están encendidos pero el televisor no”.

“Birdsong también fue muy importante para mí: es tan tridimensional y tiene tantas capas, y yo me estaba perdiendo la mayor parte. Algunas de estas cosas son minúsculas, pero se suman a una vida diaria realmente frustrante y apagada”.

La Sra. Rolfe explica que la revisión auditiva gratuita en línea del RNID dura unos tres minutos y los resultados están disponibles de inmediato.

“Tomar medidas contra la pérdida de audición no diagnosticada trae grandes beneficios”, añade.

“De repente, la gente puede comunicarse más fácilmente y volver a conectar con amigos, familiares y compañeros. De repente se abre todo un mundo de sonidos que habías olvidado. La gente suele sorprenderse de lo que se estuvo perdiendo”.

Traducción de Olivia Gorsin