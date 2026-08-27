Reseña: Una tierna historia de amor posapocalíptica en "The Dog Stars" de Ridley Scott

Dice algo sobre nosotros que los perros sean fundamentales cuando se trata de películas posapocalípticas. Tom Hanks tenía un adorable terrier en “Finch” y Will Smith tenía un heroico pastor alemán en “I Am Legend”. Otro pastor alemán acompañará a Brad Pitt en “Heart of Beast” el mes que viene, pero hasta entonces tenemos “The Dog Stars” y a su astro malinois de cuatro patas.

El cachorro se llama Jasper en la adaptación que hace Ridley Scott de la novela de Peter Heller, un relato sobre un hombre y el mejor amigo del hombre que intentan encontrar un propósito en un Colorado brutal tras una pandemia. Lo que esto demuestra es que no se puede contar una historia sobre la humanidad sin un poco de can.

La película de Scott es una incorporación bienvenida, aunque ligeramente extraña, al canon posapocalíptico: una cinta menos centrada en el infierno mutante de matar o morir que en los costos de la supervivencia en sí. Si se deja de lado una secuencia desquiciada hacia el final, “The Dog Stars” es una historia de amor tranquila ambientada entre disparos de francotirador, RPG y bidones de combustible. Incluso es optimista.

Jacob Elordi protagoniza a Hig, un mecánico y piloto que ha sobrevivido a una pandemia que acabó con la mayor parte de la humanidad, incluida su amada esposa. Está atrincherado en un aeropuerto abandonado en Erie, Colorado, acompañado por el siempre alerta Jasper y por un exmilitar, Bangley, interpretado por Josh Brolin.

Hig pasa los días volando su Cessna a Denver para rebuscar comida y suministros, o vigilando otros sobrevivientes, como una comunidad menonita cuya conexión con la tierra y sus costumbres sencillas parecen perfectamente adecuadas para el fin de los tiempos.

Scott y el guionista Mark L. Smith no han terminado de definir qué cosas desagradables hay ahí fuera, acechando en la oscuridad. A veces son solo supervivientes errantes y otras veces es una oleada de sectarios incoherentes, sin camisa y muy tatuados que de pronto se abalanzan, como sacados de “28 Years Later: The Bone Temple” ("Exterminio: el templo de huesos").

Nuestro héroe espera que haya otras personas sensatas y no infectadas ahí fuera, pero su hosco compañero discrepa. “¿Qué esperas encontrar?”, pregunta Bangley. Quédate en el recinto, con electricidad, armas y comida, sostiene: el virus le arrancó la máscara a la civilización. Quédate y espera a morir.

Hig no está de acuerdo, “Ya no puedo seguir con esto”, dice, y se pone en marcha hacia Grand Junction, donde cree haber oído una transmisión de radio. Antes, sin embargo, se topa con una joven viuda y su padre protector, interpretados por Margaret Qualley y Guy Pearce. Elordi, ya de por sí un guapo de aire mustio, ahora pasa a un modo de puro ardor; Qualley, pese a que aparentemente no se ha duchado en años, deslumbra. (¿Sabías que los shorts de mezclilla sobreviven al apocalipsis?)

Hay mucha culpa del superviviente que atravesar antes de que estas personas absurdamente hermosas puedan pensar en el romance. En una escena preciosa, confiesan qué es lo que más extrañan de sus vidas antes del virus: conducir con música, incluso el tráfico. Ver a Qualley mientras escucha música grabada por primera vez en años, con la alegría inundándole el rostro, es un deleite.

Justo cuando esta historia de amor tranquila empieza a tomar vuelo, llega el momento de más degüellos con cuchillo y hordas asesinas. Y de que aparezca Allison Janney en lo que seguramente será la interpretación más disparatada de 2026 por parte de un actor en un aeropuerto posapocalíptico. Es una secuencia que realmente no encaja, pero ¿vas a apartar la mirada mientras Janney se toma martinis al ritmo de “Fly Me to the Moon (In Other Words)“?

Lo que Scott y Smith han logrado es muy difícil: meter una tierna historia de amor dentro de una película de zombis, como ese truco del caballo de Troya de “The Odyssey” (La Odisea). Otra decisión más extraña es filmar este relato tan específico de Colorado en Italia, con las montañas Dolomitas sustituyendo a las Rocosas.

Los cineastas encontraron la canción perfecta, la preciosa “Like Real People Do” de Hozier, que suena al principio y al final, para acompañar a la pareja posapocalíptica perfecta. Y ese perro… qué buen chico.

“The Dog Stars”, un estreno de 20th Century Studios en salas a partir del viernes, está clasificada R por la Motion Picture Association por “violencia y lenguaje fuertes”. Duración: 118 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.