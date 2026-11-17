Las historias de origen están teniendo un gran 2026. Hemos tenido una para el villano de Batman Clayface, otra para Robin Hood e incluso una para el chef Anthony Bourdain. ¿Así que volvemos a Panem para conocer la historia de origen de Woody Harrelson?

Bueno, no exactamente la de Harrelson, sino la de su personaje Haymitch Abernathy en la franquicia de “The Hunger Games”. Si te has estado preguntando cómo exactamente este antiguo vencedor del Distrito 12 terminó convertido en un iconoclasta bebedor empedernido, corre al cine este fin de semana.

La oscuramente distópica “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”) es una sexta entrega sorprendentemente sólida, que celebra la resistencia al autoritarismo y sigue reflejando relatos de nuestro propio mundo.

Se remonta a un momento crucial en la historia de Panem: los 50.º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Ambientada 24 años antes de “The Hunger Games” (“Los juegos del hambre”), seguimos a Haymitch mientras intenta hacer estallar la sociedad controlada desde dentro. “Esto no es vivir. Es sobrevivir. Estoy harto de sobrevivir”, afirma.

Y estos “Juegos del Hambre” encajan muy bien con 2026: el tufillo a autoritarismo y vigilancia, los soldados del Capitolio con equipo antidisturbios y el brillo al nivel de Eurovisión.

Joseph Zada asume el papel de Haymitch y está estupendo: un amante tierno con su novia del distrito, un protector amable de los tributos más débiles y un atacante feroz cuando lo acorralan en la arena; el tipo de persona que te llevaría al aeropuerto.

Dos cosas se confabulan para disminuir el peligro general aquí: una, sabemos que Haymitch vive para eventualmente convertirse en el mentor de Katniss y Peeta, y dos, los juegos horribles que intenta detener no terminan. Así que vive y fracasa. ¡Disfruten!

Aun así, hay que reconocerles a los guionistas Billy Ray y Michael Lesslie el mérito de construir una trama absorbente a partir de la más reciente novela precuela de Suzanne Collins, que el director Francis Lawrence conduce con un ritmo experto, mezclando bien el caos de las batallas, el desarrollo de la historia, momentos de calma y más caos.

Algunos favoritos de la franquicia están aquí, aunque más jóvenes, sumando a cada una de sus propias historias de origen: el presidente Snow es interpretado con una ferocidad contenida por Ralph Fiennes; Elle Fanning toma el relevo como la exuberante Effie Trinket; un viscoso Kieran Culkin es el maestro de ceremonias Caesar Flickerman; y Jesse Plemons entra para interpretar al doble agente Plutarch Heavensbee.

Glenn Close, con un flequillo severo, demuestra ser una aterradora acompañante del Capitolio, y entre el grupo de nuevos tributos destaca una excelente Mckenna Grace, que interpreta a la punzante tributo del Distrito 12 Maysilee Donner y a su hermana gemela.

Pero hay algunos tropiezos al incorporar a muchos otros personajes del pasado. Beetee —esta vez interpretado por Kelvin Harrison Jr.— merece más, al igual que Wiress de Maya Hawke y Mags Flanagan de Lili Taylor, que simplemente se quedan por ahí paradas. Billy Porter, como un estilista con actitud, es delicioso en cada escena, pero hay muy pocas.

La violencia habitual se intensifica esta vez. El Segundo Vasallaje de los Veinticinco se celebra duplicando los candidatos de cada distrito: 48 en lugar de los 24 habituales. “El doble de tributos. El doble de gloria”, les dicen.

Hay conspiraciones por todas partes, como es normal en “Los juegos del hambre”. Cuando los fuegos artificiales asustan a los caballos de los carros durante las ceremonias de apertura y estos se desbocan, las consecuencias simplemente se eliminan del metraje transmitido a los espectadores. Incluso se encubre una muerte.

Entre los tributos, también hay una conspiración para provocar un cortocircuito en la propia arena. Pero, ¿en quién se puede confiar? ¿Y hasta dónde llegará el Capitolio para proteger su propia máquina de propaganda?

“Estos son MIS juegos”, les recuerda Snow a sus piezas, un puño de hierro en guante de terciopelo. “La desobediencia es peligrosa. La desobediencia pública es intolerable”.

La arena esta vez es un valle frondoso y verde, con arroyos y colinas hermosas. Está llena de animales adorables, modificados genéticamente, que atacan con letalidad: ardillas monstruosas mutantes, un pájaro asesino de color rosa caramelo e incluso mariposas azules que propinan descargas eléctricas. También hay un volcán, por si el Capitolio de verdad quiere ponerse sofisticado.

"Sunrise on the Reaping” es la historia de Haymitch, y vale la pena señalar cómo Zada imita sutilmente a Harrelson, aumentando poco a poco su acento sureño y la manera en que tensa la barbilla. Hay momentos en los que, si cierras los ojos, casi puedes oír al actor mayor.

Harrelson aparece, por supuesto, en un epílogo, junto con Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, los héroes originales Katniss y Peeta. Para cuando lo hacen, ya hemos visto cuán vengativos pueden ser Snow y el Capitolio, cómo pueden destruir una vida y manipular las percepciones. No es de extrañar que Haymitch recurra al alcohol. Y parece demostrar que hay mucha más vida en el Panem de matar o morir.

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", un estreno de Lionsgate, tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por “violencia intensa, imágenes sangrientas, material perturbador, algo de tabaquismo y consumo de alcohol por parte de adolescentes”. Duración: 158 minutos. Tres estrellas de cuatro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.