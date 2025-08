Reseña musical: "No Rain, No Flowers" de The Black Keys ofrece optimismo tras un año turbulento

La banda de rock alternativo de Ohio, The Black Keys, está encontrando su camino de regreso a casa con su decimotercer LP, "No Rain, No Flowers".

El viaje no ha sido fácil. El año pasado, el dúo ganador del Grammy tuvo una ruptura pública y conflictiva con su equipo de gestión después de que su gira por estadios fuera cancelada de manera abrupta. Pero en "No Rain, No Flowers", el guitarrista y vocalista Dan Auerbach y el baterista Pat Carney le dan un giro positivo a la turbulencia reciente de su carrera. El álbum reúne el blues crudo, la psicodelia, el garage rock y la música de raíces de su discografía de 23 años en un solo paquete.

Los fanáticos exigentes no tendrán que buscar mucho para encontrar referencias a su difícil 2024. La pista de apertura comienza con un riff post-punk infundido con sintetizador que deja una sensación de paz interior y resentimiento latente. Después de advertir “There’s evil people in this world / Live long enough and you will be burned” (Hay gente malvada en este mundo / Vive lo suficiente y te quemarás), la voz relajada de Auerbach asegura que “Baby, the damage is done / It won’t be long ’til we’re back in the sun” (Cariño, el daño está hecho / No pasará mucho tiempo hasta que volvamos al sol).

Su cuarto álbum en cinco años marca un regreso al ritmo prolífico que mantuvieron al principio de su carrera. Ya no son desvalidos, la aclamada trayectoria del dúo se muestra en este álbum, en una mezcla de socios creativos de confianza y nuevos colaboradores largamente admirados.

Y quizás más fieles a su nombre, esta iteración de The Black Keys incluye mucho más piano. La banda dice que nunca han trabajado con alguien que componga en el piano como Rick Nowels, quien apareció en el álbum "Ultraviolence" de Lana Del Rey, producido por Auerbach.

El productor de hip hop Scott Storch toca el teclado en la pegajosa "Babygirl", que es en parte pop poderoso, en parte Rolling Stones con su piano rítmico agudo y su autoafirmación lírica. También está en "Make You Mine", donde el registro superior de Auerbach y una sección de cuerdas llevan a la banda muy cerca de la música disco de los Bee Gees.

Pero están en su mejor momento con pistas melancólicas e hipnóticas como "Down to Nothing", donde la guitarra de Auerbach evoca la sensación de anhelo que ha sido una constante a lo largo de su catálogo.

El álbum deja a los oyentes con los tonos vibrantes y los sonidos más folclóricos de Nashville, donde trabajan muchos de sus colaboradores y donde Auerbach lanzó su sello discográfico Easy Eye Sound hace ocho años. El compositor de Music City, Pat McLaughlin, aporta el mismo sonido americano del álbum en solitario de Auerbach de 2017 a la penúltima pista "A Little Too High", un tema animado que evoca a The Eagles.

Las voces electrónicas de fondo imbuyen al cierre, "Neon Moon", con la misma corriente sobrenatural que "Golden Hour" de Kacey Musgraves de 2018, ambos acreditan al compositor Daniel Tashian. Sin embargo, sus imágenes son menos complejas. “You can find it in the southern sky” (Puedes encontrarlo en el cielo del sur), canta Auerbach, “By the light of the neon moon” (A la luz de la luna de neón).

“Take me home / Back to you” (Llévame a casa / De vuelta a ti), repite el coro. “Take me home / Neon moon” (Llévame a casa / Luna de neón).

The Black Keys no están del todo en casa con este álbum. Pero ciertamente están siguiendo la luz.

