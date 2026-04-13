Reseña: Jessie Ware se sumerge en la música disco en "Superbloom", pero le falta drama

La nominada a los Brit Awards Jessie Ware ha consolidado su estatus como una reina moderna de la música disco, desde el punto de inflexión que supuso su cuarto álbum de estudio, “What’s Your Pleasure?” de 2020, hasta su sexto, “Superbloom”, que sale el viernes.

En “Superbloom”, Ware se inclina aún más por lo lúdico y, no tan sutilmente, transporta a los oyentes a una época de peinados voluminosos y pistas de baile iluminadas. Sus canciones, antes definidas por baladas de amor etéreas y animadas, se han transformado en sencillos sensuales y llenos de alma sobre el deseo.

Su ardiente “Sauna”, cargada de insinuaciones, evoca el éxito de 1981 de Olivia Newton-John, “Physical”. “If you wanna / Last longer / I don’t need faster / I need stronger / Take it to the sauna” (Si quieres / Durar más / No necesito que sea más rápido / Necesito que sea más fuerte / Llévalo a la sauna), ordena sobre sintetizadores funk y respiraciones profundas.

En su discografía previa, Ware ha mantenido una pasión palpable, ya sea por el romance o por la fiesta. Pero ese fervor desatado suele estar más contenido en “Superbloom”, quizá para decepción de los fans más inclinados hacia el anhelo y la intensidad.

Tómese como ejemplo la primera canción con letra del álbum tras un preludio instrumental. No es que “I Could Get Used To This” no sea divertida de escuchar, o que no exhiba la impresionante voz de Ware. Lo es y lo hace. Pero una canción construida en torno a una ausencia de conflicto y tensión, como sugiere el título, está destinada a sentirse insuficiente.

“I, I could get used to this / Tonight I’ll satisfy my every motive” (Yo, yo podría acostumbrarme a esto / Esta noche satisfaré todos mis deseos), canta a pleno pulmón sobre un arreglo ornamentado de cuerdas, sintetizadores y coros. “Let’s stay here for infinity” (Quedémonos aquí para siempre).

Aunque no es imposible, acostumbrarse a algo, incluso al amor o al exceso extremo, no es precisamente una receta para un arte interesante. Marca el tono de gran parte del resto del álbum.

Hay algunas excepciones a esa falta de fervor, como en “Don’t You Know Who I Am?”, una especie de himno de empoderamiento mezclado con desamor en la tradición de Donna Summer, con cuerdas que recuerdan a “I Will Survive” de Gloria Gaynor.

“I walked in this evening / Expecting all the finer things / Like love, a glass of champagne and maybe diamond rings” (Entré esta noche / esperando todas las cosas buenas / como amor, una copa de champán y tal vez anillos de diamantes), relata. “And then I saw you dancing with someone else across the room” (Y entonces te vi bailando con otra persona al otro lado de la habitación).

En general, el álbum está pulido de manera impresionante y es excelente para el club. Pero a “Superbloom” le vendría bien más drama, y un desconsuelo incrédulo, a la altura de la poderosa voz de Ware. ___

“Superbloom”, de Jessie Ware Dos estrellas y media de cinco. Para repetir: “Don’t You Know Who I Am?” La puedes saltar: “Mr Valentine” Para los fans de: Chic, Evelyn “Champagne” King, Chloë Sevigny