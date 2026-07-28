Reseña: Charli xcx sigue siendo una gran rebelde del pop en "Music, Fashion, Film"

Cuando Charli xcx lanzó la canción de dos minutos, distorsionada y llena de fallos, “Rock Music”, el primer sencillo de “Music, Fashion, Film”, casi de inmediato fue etiquetada como una provocadora.

La canción, con sus afectaciones hyperpop y su guiño lírico, y descarado, de devoción al oficio, “I think the dance floor is dead/So now we’re making rock music” (Creo que la pista de baile está muerta/así que ahora hacemos música rock) desconcertó y confundió. ¿Estaba troleando? ¿Hablaba en serio? ¿Iba a estar todo el disco hecho de acordes potentes? ¿Merecía “BRAT”, su impactante álbum electro de 2024, un rechazo total?

No se encuentran respuestas en “Music, Fashion, Film”. Depende del oyente decidirlo. Lo que sí hay son 11 canciones alternativas, reacias a los géneros, con instrumentación de rock ’n’ roll en tono cómplice, obsesionadas con la creación artística y el ego. Y lo que queda claro es que Charli xcx y su equipo entregado, los coproductores y compositores A.G. Cook y Finn Keane, tienen una visión colaborativa coherente, como podría tenerla una banda.

En lo conceptual, la franqueza de “BRAT”, en la cima de su hedonismo, conectaba el club con un ataque de pánico o, como mínimo, con una página de diario, gracias a su dedicación inquebrantable a la vulnerabilidad lírica. “Music, Fashion, Film” alcanza esas mismas profundidades, pero ahora con ansiedades centradas principalmente en la fama, la creatividad y la interpretación. En ese sentido, la canción “Rewind” de “BRAT” quizá fue el mayor indicio de lo que venía. “Wonderin’ ’bout whether I think I deserve commercial success” (Preguntándome si creo que merezco el éxito comercial), cantaba.

La reputación y la percepción siempre le han importado profundamente a Charli xcx. En “Music, Fashion, Film” siguen importando, solo que no tanto como sus múltiples reflexiones sobre lo que significa ser artista, expuestas con distorsión y humor a lo largo del disco.

Las secciones apáticas de palabra hablada en “Music, Fashion, Film” se sienten más cercanas a la influencia sombría de la adorada Velvet Underground de Charli que a la pista de baile cuando se colocan sobre guitarras saturadas, como en la destacada “Card Declined”, aplastada y entrecortada.

“2007”, escrita sobre filmar TikToks, evita la vacuidad sobre acordes potentes que se desarrollan como si alguien estuviera aprendiendo por primera vez versiones pop-punk, y establece una corriente subterránea notable para el álbum: la instrumentación es repetible, a menudo valora el minimalismo impulsado por el ritmo y afinaciones alternativas, el sonido de un amor musical temprano.

La producción es otra historia. Abundan las complicaciones, como el inesperado cambio de tempo que aparece en la encantadora “Magic Metal Montana”, un post-rock, una canción de amor platónico escrita para Cook.

El pegadizo estribillo de acordes y caja de ritmos en “SS26” no tiene parte del ritmo de canciones que ofrecen un respiro de guitarra-batería-bajo, como “Yeah” y “Wink Wink”. Pero se agradece su marcada ausencia de las percusiones innegables que definieron “BRAT”.

Si Charli xcx busca maneras de reinventarse, ha encontrado unas cuantas, como en la suelta y reverberante “I'm Afraid”. Esa, inevitablemente, inspirará comparaciones líricas con el éxito de 1997 de Meredith Brooks “B----”, aunque Charli xcx se acerca a la autoflagelación allí donde Brooks convierte la crítica en un arma. Eso distrae de sus encantos: bajo suelto, un estribillo claustrofóbico, un exorcismo post-grunge.

El falso documental meta de 2026 “The Moment” quizá anticipó “Music, Fashion, Film”. La película documenta lo que ocurre después de que se concretan las ambiciones de celebridad. No es una pieza compañera de este álbum, pero comparten una ideología: ambos iluminan lo que significa ser Charli xcx sin la autohagiografía de un documental producido por la propia artista. Ambos son graciosos. Ambos están impregnados de verosimilitud, mientras retratan una persona que se aproxima a su verdad. Y, en última instancia, ambos resultan un poco mareadores.

Aquí y a lo largo de su carrera, Charli xcx ha existido en una encrucijada: una artista de culto con reconocimiento de estrella pop. “Music, Fashion, Film” es otra evolución de esa identidad tambaleante, una apuesta grande que quizá sea infravalorada por los fans más nuevos. Y si ese es el caso, es una decepción: aquí y en otros lugares, ella sigue siendo una de las rebeldes del pop más interesantes del momento.

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“Music, Fashion, Film” de Charli xcx

Tres estrellas y media de cinco.

Para repetir: “Card Declined”, “Magic Metal Montana”, “Wink Wink”

La puedes saltar: “Persona”, “Rock Music”

Para fans de: loops, “Videodrome”, tacón kitten