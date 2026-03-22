Rescatistas trabajan tras derrumbe de dos edificios en el centro de Estambul por explosión de gas

Una explosión de gas natural en el céntrico distrito de Fatih, en Estambul, provocó el derrumbe de dos edificios el domingo.

Se envió personal de búsqueda y rescate de inmediato al lugar de la explosión, ocurrida al mediodía, y determinaron que nueve personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, informó que habían rescatado a siete personas, las cuales ya reciben atención médica en hospitales cercanos. El canal estatal de noticias TRT señaló que también se rescató a una octava persona y fue trasladada al hospital. Las labores de rescate continúan para encontrar a la última persona.

TRT reportó que ninguno de los sobrevivientes se encuentra en estado crítico.

Uno de los inmuebles era de una planta y el otro de dos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.