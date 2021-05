Es posible que ganemos comisiones de algunos de los enlaces de este artículo, pero nunca permitimos que esto influya en nuestro contenido.

Junio se prepara para ser otro gran mes en Disney Plus, con una nueva serie de Marvel TV y una película de Pixar en camino.

Tras el éxito de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, la última serie de superhéroes que llega al servicio de transmisión es Loki. Protagonizada por Tom Hiddleston como el Dios titular de las travesuras, el programa comienza el 9 de junio con nuevos episodios que se lanzan semanalmente.

La última película animada de Pixar, Luca, también se une a la plataforma, mientras que Raya and the Last Dragon, que anteriormente era una exclusiva de Premier Access, ahora estará disponible para todos los suscriptores.

También está el turno de Cynthia Erivo como Aretha Franklin en Genius: Aretha el 4 de junio y la temporada 2 de Love, Victor, que comienza el 18 de junio. Los nuevos episodios de ambos saldrán semanalmente.

Los nuevos episodios también se transmiten semanalmente de los programas continuos Star Wars: The Bad Batch y High School Musical: The Musical: The Series.

Aquí está todo lo que llegará a Disney + en junio. Puedes registrarte aquí .

Películas

4 de junio

Raya y el último dragón

Nosotros de nuevo

El monto completo

Air Force One

Coraje bajo fuego

11 de junio

Chicas del calendario

Fin de los dias

El Consejero

18 de junio

Luca

Al escondite

Sicario

Hitman: Agente 47

Un hombre inocente

25 de junio

Wolfgang

Coyote feo

Deuce Bigalow: Gigoló masculino

Series de Televisión

4 de junio

Genio: Aretha

The Americans (temporadas 1-6)

Doc McStuffins (temporada 5)

9 de junio

Loki

11 de junio

El Crepúsculo

Zenimation (temporada 2)

El largo camino a casa

Body of Proof (temporadas 1-3)

18 de junio

Con amor, Victor (temporada 2)

Estrella (temporadas 1-3)

Bunk'd (temporada 5)

Giganotosaurus (temporada 2)

Reino de las momias (temporada 1)

Expediente X antiguo (temporada 2)

Star Wars: Droids (temporadas 1-2)

25 de junio

La misteriosa sociedad Benedict

Orgullo

Baptiste (temporada 1)