Donald Trump anunció planes para una nueva red social, Truth Social, el jueves. El ex presidente dijo que Truth Social “[hará] frente a la tiranía de las grandes empresas tecnológicas”. Sin embargo, Truth Social es parte de los esfuerzos continuos de Trump para acaparar y controlar los medios, socavar la democracia y tomar el poder autoritario.

Twitter y Facebook vetaron a Trump de sus redes después de que quedó claro que estaba difundiendo desinformación electoral y después de que usó directamente las redes sociales para animar y alentar el intento de golpe de estado derechista del 6 de enero. Trump, los medios de comunicación de derecha e incluso la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) argumentaron que vetar al presidente saliente era una violación de su libertad de expresión, y el propio Trump sigue tocando ese tambor hoy. "Vivimos en un mundo donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado", dijo en su anuncio de la nueva red.

En este marco, Truth Social es un desvalido luchando por el discurso de los impotentes contra la lista negra de los poderosos. Sin embargo, un presidente nunca esta desaventajado. La Primera Enmienda no tiene la intención de proteger al presidente de los Estados Unidos de la censura de prensa; está diseñada para proteger a la prensa de la interferencia del gobierno.

Twitter y Facebook son empresas de medios privados con condiciones de servicio. Al igual que los periódicos o las revistas, publican contenido de acuerdo con sus objetivos editoriales y su visión. A menudo, esos objetivos son inmorales y dañinos y, por supuesto, pueden y deben debatirse en la esfera pública. Pero no hay ningún principio moral que diga que las empresas de medios de comunicación tienen que imprimir todo lo que dice el presidente sin editar y sin comentarios. De hecho, obligar a las empresas de medios a que le den al presidente una carta blanca sin edición y sin restricciones para que arroje mentiras y propaganda es una clara violación de la libertad de expresión.

La prensa no está obligada a repetir lo que le dice el presidente, ni a permitir que el presidente use su infraestructura y audiencia para promover sus propios objetivos. El New York Times no está obligado a convertir al presidente en un escritor de opinión habitual; no se requiere que CNN transmita cada palabra que dice el presidente sin filtro o comentario. Un argumento a lo contrario es viciar la libertad de expresión y convertir a la prensa en el perro faldero del presidente.

Al vetar a Trump, Twitter y Facebook estaban afirmando la independencia de la prensa del control presidencial. Truth Social está diseñado para desafiar y erosionar esa independencia. El sitio es, por supuesto, abiertamente político, como muchos medios de comunicación. Pero también se asocia específicamente con y se comercializa como un megáfono para Trump.

Trump no es el presidente actual, a pesar de las confusas afirmaciones de algunos de sus partidarios que dicen lo contrario. Sin embargo, está señalando que es probable que vuelva a presentarse como el candidato republicano en 2024, y que efectivamente está llevando a cabo una campaña permanente.

Se puede contar con los medios de derecha como Fox para el impulso hagiográfico de cualquier presidente republicano. Pero incluso Fox no ha sido lo suficientemente hagiográfico y estimulante para Trump, quien se enfureció al admitir que Biden ganó las elecciones de 2020. Trump no quiere partidarios de los medios, sino factotums mediáticos. Ese era el atractivo de Twitter, donde podía simplemente tuitear directamente a sus seguidores, sin interferencia editorial, al menos por un tiempo.

Truth Social tiene la intención de darle a Trump el medio de comunicación cien por ciento supino que anhela. Aunque la página de lanzamiento promete “una conversación global abierta, libre y honesta sin discriminar la ideología política”, sus términos de servicio pintan una imagen diferente. Los usuarios no pueden "menospreciar, empañar o dañar de otra manera, en nuestra opinión, a nosotros y/o al Sitio".

En otras palabras, la gente de Truth Social no puede burlarse de Truth Social. Dada la estrecha asociación de Trump con el sitio, es fácil imaginar que el sitio interprete esta regla de manera amplia y evite cualquier crítica al ex presidente. ¿Y si Trump vuelve a ser presidente mientras es el jefe de facto de una empresa de redes sociales? ¿Utilizaría el poder regulador del estado para intentar sacar a sus competidores del negocio?

Todo esto es suponiendo que Truth Social en realidad despegue. Como muchas empresas de Trump, esta parece ser más una exageración que algo en esencia. Aún no se ha nombrado a ningún director ejecutivo y no está nada claro que la empresa pueda ofrecer un producto utilizable. Aunque se supone que el proyecto está en Beta y no está abierto al público, varias personas lograron entrar y crear cuentas falsas de Donald Trump y Mike Pence. Eso no es un buen augurio para la seguridad o el profesionalismo de la plataforma.

Pero la incompetencia típica de Trump no debería cegarnos ante las implicaciones de sus típicos y aterradores esfuerzos por debilitar la democracia. Salvo que un futuro presidente Trump declare que Facebook y Twitter son ilegales, es muy poco probable que Truth Social desafíe a otras plataformas de redes sociales a gran escala por la participación de mercado. Pero la visión de Trump de un Pravda en las redes sociales (que literalmente se traduce como "verdad") debería preocupar a todos los que creen que una prensa independiente es un freno vital para el poder del gobierno.

En este momento, Truth Social es una broma. Pero Trump también lo fue alguna vez. La democracia no puede soportar muchas más chistes de este tipo.