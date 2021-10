Rami Malek es nuestro mayor actor extraterrestre. Desafortunadamente, es un ser humano. Durante los últimos años, ha sido el bicho raro del cine, ya sea que los roles en sí mismos requieran excentricidad o no.

En “Bohemian Rhapsody”, por la que ganó un Oscar, Malek jugó un par de dientes de tienda de disfraces interpretando a Freddie Mercury. A principios de este año, en el thriller de Denzel Washington “The Little Things”, era inexplicablemente más extraño como policía bondadoso que el desaliñado asesino en serie que perseguía (interpretado por un Jared Leto un poco menos extraño). Y esta semana, él es cómodamente el aspecto más aterrador de la nueva película de James Bond “No Time to Die” . Plantea algunas preguntas importantes, la principal es: ¿puede actuar Rami Malek?.

Bueno, puede. Pero hasta cierto punto. Malek es un intérprete polarizador, un actor que inyecta un barril muy específico de tics de otro mundo en sus personajes. Verlo es casi como ver a alguien tratando de salir de su propia piel, cada línea un susurro nervioso, su lenguaje corporal tenso y ansioso. Ciertamente es intrigante y único, pero quizás sea mejor consumirlo en dosis cortas y fuertes.

En “No Time to Die” , Malek interpreta al último némesis de 007: un asesino vengativo que pontifica tortuosamente desde su guarida en la isla. La parte es un compendio de los clichés de los villanos de Bond, desde su trama demasiado familiar para dominar el mundo hasta sus cicatrices faciales, pero la actuación de Malek no ayuda en nada. "Pocos actores podrían redimir un papel tan básico y Malek no es uno de ellos", escribió IndieWire en su reseña, que también criticó la "mezcolanza de acento de Europa del Este" de Malek en la película. Está "desprovisto de carisma y energía", escribió Metro. “Su especialidad es murmurar en un siniestro tono monótono”, agregó Screen Daily. Malek es el "eslabón débil del cliché ceceante" de la película, afirma el Financial Times.

Las elecciones de actuación ligeramente torcidas de Malek parecen provenir de su proceso, que implica entregar "una gran cantidad de tomas experimentales antes de llegar a una que posiblemente funcione". Le explicó eso a Robert Downey Jr, durante una conversación con él para la revista Interview en 2016, cuando Malek era la estrella de la serie de televisión de culto “Mr Robot”, pero en 2018 parecía haber pasado a su vida fuera de cámara también. Gran parte de una entrevista de perfil de ese año para The New York Times ,se ocupa de las descripciones de la elasticidad errática de Malek. "Tuve que preguntarle por qué había estado tan nervioso al comienzo de la entrevista", escribió la periodista Cara Buckley. "Se movió, se abrazó, cruzó y descruzó las piernas, se rascó los brazos y se movió con una frecuencia tremenda que sugería nerviosismo avanzado o grandes cantidades de cafeína".

La fama no es para todos, y Malek siempre ha parecido un actor de personajes incómodamente posicionado como protagonista. Pero es especialmente extraño verlo ser tan grande y amplio en una nueva película cuando solía ser mucho más matizado. Malek siempre se destacó en sus películas. Pudo haber sido por sus ojos oscuros y holgados, o por la discreta elegancia que imbuía incluso en sus papeles más pequeños. Cualquiera sea la razón, nunca fue un pararrayos porque era particularmente irritante de ver. Sin embargo, ahora es diferente. En algún momento a lo largo de la línea, su actuación pareció cambiar, Malek abandonó gran parte de la tranquilidad de sus primeras partes en el proceso.

Retrocede una década y Malek es maravilloso como un niño rico bien intencionado pero irremediablemente ingenuo en el éxito independiente “Short Term 12” . También permanece ambiguamente al margen de “El Maestro” de Paul Thomas Anderson como el yerno de Philip Seymour Hoffman con los ojos muy abiertos, siempre mirando, maravillándose, planeando algo. La escena más significativa de Malek en “El Maestro”en realidad no presenta su rostro. Su personaje participa en un ritual del movimiento religioso de Hoffman en el que ladra “verdades” degradantes al veterano de guerra a la deriva de Joaquin Phoenix. Es un momento escalofriante, pero para Malek también pareció ser instructivo.

Las torpes actuaciones de Malek de hoy parecen proyectadas en la sombra vigorosa y de método de Phoenix. Y es casi como si una pequeña transferencia macabra ocurriera en su escena juntos en “El Maestro”, un espíritu de pretensión stanislavskiana que pasa de un árbol de Hollywood a otro.

Si Phoenix puede salirse con la suya es discutible (todo método de actuación es en algún nivel completamente agotador), pero al menos ha tenido la previsión de extender sus miembros profundamente comprometidos en buenas películas. Y Joker. También parece reconocer que hay un momento y un lugar para todo. Phoenix va a lo grande en películas que requieren una marca particular de energía nerviosa y un físico fuerte, piense en “The Master” , “Inherent Vice” o “The Village” , pero también es más que capaz de reducirlo, en “Her o en You Were Never Really Here”. .

Malek, por otro lado, aplica su idiosincrasia a películas que realmente no las requieren. “The Little Things” es el tipo de película de policías y asesinos que probablemente habría protagonizado Ashley Judd hace 20 años y no es una oportunidad obvia para el método salvaje. Como resultado, distrae. Los villanos Bond también funcionan mejor con un poco de campamento para ellos, ya sea Famke Janssen que se baña el cuello de los hombres entre sus muslos en “Golden Eye” , o el homoerotismo resbaladizo del chico malo “Skyfall” de Javier Bardem. Malek parece estar tratando de emular a Bardem en “No Time to Die” , pero algo en serio. No hay alegría ni extravagancia cuidadosamente seleccionada, solo gravedad fuera de lugar.

Todo hace que Malek sea una estrella de cine discordante, alguien un poco extraño en la pantalla, pero que ya no se siente especialmente productivo. Y cuando estás demasiado exagerado para una franquicia que alguna vez contó con un secuaz con dientes asesinos hechos de acero sólido, bueno, sabes que algo salió terriblemente mal.