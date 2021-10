Donald Trump, ha revelado por primera vez que recibió la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, antes de salir de la Casa Blanca.

"Bueno, compré la Pfizer y hubiera estado muy feliz con cualquiera de ellas", dijo el ex presidente a Yahoo Finance Live.

Operation Warp Speed, establecida durante la administración Trump, desarrolló varias vacunas de compañías como Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer. El programa recibió18 mil millones de dólares en fondos, pero Pfizer logró desarrollar su vacuna sin dinero del gobierno.

Trump contrajo covid en el otoño de 2020, cuando la campaña presidencial estaba en su apogeo.

“Lo tenía, me recuperé bastante bien. No creo que lo tuviera como la prensa, como dijeron los medios, ya sabes, intentarían ponérselo difícil ”, dijo. "No es agradable, pero lo tuve".

La ex primera dama, Melania Trump también fue vacunada en enero antes de salir de la Casa Blanca, pero los Trump no revelaron su estado de vacunación al público hasta marzo.

Trump también contrajo covid, durante la campaña electoral del año pasado.

Estados Unidos, superó las 700 mil muertes por covid el viernes, lo que la convierte en la pandemia más mortal en la historia del país. Después de superar las 675 mil muertes estimadas, causadas por la gripe española en 1918 y 1919.

"Pensé que se habría ido mucho antes", dijo Trump a Yahoo sobre covid.

La Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, han dado luz verde a las inyecciones de refuerzo de la vacuna covid para las personas mayores de 65 años.

Trump dijo que recibiría una inyección de refuerzo "si yo sintiera que era necesario y veamos a dónde va todo esto".

A pesar de que Operation Warp Speed desarrolló las vacunas en un tiempo récord durante el mandato de Trump, muchos de sus partidarios siguen dudando en vacunarse, y algunos son totalmente hostiles a la idea.

En un mitin en Cullman, Alabama, algunos asistentes abuchearon cuando Trump dijo que deberían vacunarse.

“Creo totalmente en tus libertades, lo creo, tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero te recomiendo que te pongas las vacunas”, le dijo a la multitud.

Según los CDC, las personas no vacunadas representaron el 95 por ciento de todos los casos nuevos de covid y el 92 por ciento de todas las muertes por la enfermedad entre abril y junio.

En junio y julio, los no vacunados representaron el 82% de todos los casos nuevos, el 86% de las hospitalizaciones y el 84% de las muertes.

El presidente Joe Biden, ha emitido nuevos mandatos de vacunas para empresas privadas, diciendo el mes pasado que su paciencia con aquellos que aún no han sido atacados se está “agotando”.

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, está trabajando en cómo hacer cumplir las nuevas reglas que rigen las vacunas.

Trump le dijo a Yahoo que estaba en contra de los mandatos y argumentó que Biden, había provocado un aumento en los sentimientos contra las vacunas.

"Cuando yo era presidente, todo el mundo quería vacunarse", afirmó Trump. “Hubo prisa por conseguirlo. No escuchó nada sobre mandatos, no escuchó nada sobre personas que no querían tomarlo.

"Después de que me fui, la gente no quiere aceptarlo ... y creo que es porque no confían en Biden".