Qué saber sobre el primer caso de ébola en Kenia y la respuesta oficial

El primer caso de ébola en Kenia, de un paciente que viajó durante semanas por carretera y por aire a través de tres países sin ser detectado hasta que llegó a Nairobi, ha suscitado interrogantes sobre los controles fronterizos y cómo rastrear el virus entre naciones.

El paciente, un hombre keniano, había vivido en la República Democrática del Congo durante siete años y empezó a sentirse enfermo hace un mes. Viajó por carretera a Uganda antes de abordar un vuelo a la capital keniana el sábado. Allí dio positivo al virus del ébola en un hospital y murió el lunes.

El director general de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de África, Jean Kaseya, declaró a The Associated Press en una entrevista el martes que todas las partes interesadas deben preguntarse cómo una persona afectada pudo haber conducido y volado a tantos lugares sin que nadie lo notara.

“Tenemos que asegurarnos de que, en el punto de entrada, contamos con un sistema sólido de vigilancia”, manifestó.

El ébola es altamente contagioso y se propaga entre la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados, tales como ropa de cama y prendas de vestir.

Las autoridades intentan rastrear a todos los que tuvieron contacto con el paciente

El hombre keniano condujo durante horas por carretera dentro de la República Democrática del Congo y cruzó la frontera hacia Uganda. Abordó un vuelo local en el Congo. Se desconoce si utilizó otras formas de transporte público.

Las autoridades han revisado el manifiesto de vuelo del otro trayecto que tomó desde Kampala, Uganda, a Nairobi, y los pasajeros y la tripulación a bordo han sido añadidos a la lista de contactos.

Además intentan rastrear a los trabajadores que limpiaron el avión después de que aterrizó, así como a los pasajeros que posteriormente viajaron en esa misma aeronave.

El ministro de Salud, Aden Duale, dijo a periodistas que el rastreo de contactos seguía en curso el miércoles y que el número de contactos había aumentado a 57, de los cuales 10 ya están en cuarentena.

“Incluso las personas que limpiaron esa aeronave después de que aterrizó el sábado forman parte de las personas que estamos rastreando. Los funcionarios de inmigración y de aduanas que atendieron a ese paciente también formarán parte del rastreo de contactos”, expresó.

Kaseya, de los CDC de África, reconoció que es un reto. Señaló que el hombre keniano no había aparecido en las listas de contactos existentes en la República Democrática del Congo.

“Antes de decir que el brote está bajo control, hay que asegurarse de que se tiene una lista de contactos de donde provienen todos los casos”, sostuvo.

Surgen interrogantes sobre cómo viajó el paciente por Uganda

Tampoco está claro cómo el paciente pudo cruzar hacia Uganda, que ha cerrado su frontera con la República Democrática del Congo debido al brote de ébola.

Alan Kasujja, director general del centro de medios del gobierno ugandés, desestimó la pregunta, y sólo dijo que más bien los periodistas deberían preguntarle a las autoridades kenianas cómo el hombre pudo eludir la vigilancia en su aeropuerto.

“Dejen a Uganda fuera de esta conversación. Aquí no tenemos ébola”, escribió en la red social X.

Dos de los trayectos del hombre fueron por aire, mientras que el resto los hizo por carretera, cubriendo largas distancias y pasando por diversos pueblos y ciudades. Al llegar a Nairobi el paciente se sometió a un control sanitario en el punto de entrada, pero no se detectaron sus síntomas. Luego abordó un vehículo privado hacia el hospital de Nairobi, donde fue aislado y más tarde dio positivo a ébola.

Al ser consultado sobre cómo el paciente pudo viajar sin ser detectado a través de tres países, el director general de Salud de Kenia, Patrick Amoth, indicó el miércoles que se programó una reunión con funcionarios de la República Democrática del Congo y de Uganda, y de los CDC de África, para investigar qué ocurrió durante el trayecto del individuo.

Kenia ha estado reforzando sus controles fronterizos

El Ministerio de Salud de Kenia ha intensificado la vigilancia en los puntos de entrada fronterizos, y creó una línea telefónica de ébola para que los ciudadanos reporten síntomas relacionados con la enfermedad.

El país también ha designado cinco centros de salud con un total de 241 camas de aislamiento para atender a pacientes, y trabaja para incrementar esa capacidad.

El ministerio indicó que el país cuenta con suficientes suministros, incluido equipo de protección personal, y que ha movilizado recursos desde que el brote comenzó en mayo en la República Democrática del Congo. Indicó también que designó una puerta específica en el principal aeropuerto del país para los pasajeros que viajan desde 10 naciones ubicadas dentro del epicentro del brote.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.