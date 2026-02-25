Productora mexicana Nidia Santiago vuelve a los Oscar con “Amélie”

Desde su título original en francés, “Amélie et la métaphysique des tubes”, el filme de Liane-Cho Han Jin Kuang y Maïlys Vallade nominado a los Oscar deja entrever que no será una película ligera, de hecho, hará llorar a más de un adulto rodeado de niños en la sala de cine.

“Son buenas lágrimas”, dijo la productora mexicana Nidia Santiago sobre el filme titulado en español “Amélie y los secretos de la lluvia”, actualmente en cartelera en cines mexicanos.

La película francesa, estrenada en el Festival de Cine de Cannes, está nominada a mejor largometraje animado en los Premios de la Academia, que se otorgarán el 15 de marzo en Los Ángeles. Cuenta la vida de los 0 a los 3 años de Amélie, una niña de padres belgas nacida en Japón.

Titulada en inglés “Little Amélie or the Character of Rain”, está basada en la novela “Métaphysique des tubes” de Amélie Nothomb, cuyos libros “Hygiène de l’assassin” y “Cosmétique de l’ennemi” también han sido adaptados al cine.

Animación 2D con estilo de acuarela

A través de la animación 2D con apariencia de acuarela, “Amélie relata una historia bastante compleja de identidad, pérdida y relaciones familiares sin dejar de ser apta para los pequeños. Se sitúa en el Japón de la posguerra y retrata a la familia de un diplomático Belga cuya hija menor, Amélie, nace en tierra nipona.

Al comienzo, Amélie tarda mucho tiempo en hablar y no se lleva con sus dos hermanos mayores, por lo que vive de cierta forma aislada. Todo cambia cuando conoce a Nishio-san, una chica japonesa contratada para ayudar en su casa, incluyendo el cuidado de la pequeña, con la que pronto entabla una relación entrañable.

Pero ¿cómo fue que una mexicana como Santiago terminó en este proyecto tan internacional? Santiago fundó Ikki Films en 2011 con la que ha producido varios cortometrajes, incluyendo el nominado al Oscar “Negative Space” de Ru Kuwahata y Max Porter y “Chulyen, histoire de corbeau” de Agnès Patron y Cerise Lopez, nominado a mejor cortometraje en los Premios de Animación de la Unión Europea.

En el caso de “Amélie” comenzó a trabajar en el filme por invitación de los directores.

“Nos vinieron a buscar porque ya conocían nuestro trabajo”, dijo Santiago en una entrevista por videollamada desde Francia, donde reside. “El mundo de la animación es muy pequeñito, entonces todo el mundo se conoce, sabe qué hace cada quién. Justamente tenemos un enfoque, bastante art house (de autor), y también que es para niños”.

Siete años de labor

Concretar “Amélie” les llevó siete años en los cuales Santiago participó en todo momento. Tan solo los primeros meses fueron para adentrarse en el libro de Nothomb y encontrar el material que querían adaptar

“Durante dos años hubo la escritura del guion”, recordó la productora.

Su presupuesto fue de 9,6 millones de euros (11,3 millones de dólares) y la producción se realizó de marzo de 2023 a diciembre del 2024. En el Festival de Annecy se llevó el Premio del Público.

Algunos de los miembros de los equipos de arte y animación son pintores, lo cual se puede notar en la película que se destaca por su técnica de 2D procesada en computadora. Los animadores utilizaron el software Animate, algo muy poco común para largometrajes.

“Fue un poco una locura hacerlo así, pero es que trabajamos con un estudio que está especializado en esta técnica”, señaló Santiago. “Este era un equipo que se conocía muy bien porque ya habían trabajado juntos en otras películas”

A la par del arte está la parte filosófica del filme, en el que una niña tan pequeña como Amélie no está exenta de acontecimientos impactantes.

“Queríamos sobre todo marcar que cualquier cambio y cualquier experiencia que tienen los niños a esta temprana edad los marca para toda la vida”, señaló Santiago. “Sabemos que los primeros años de vida de un niño son esenciales para el futuro”.

Santiago dijo que se prepara para asistir a la ceremonia de los Oscar en Los Ángeles.

“Estamos muy contentos de que la película haya hecho esta carrera hasta ahora y que, bueno, eso nos permite también que más gente la pueda ver”, señaló. “Y pues, obviamente mientras más gente va a verla, pues más gente podemos tocar y ablandar el corazoncito un par de horas”.