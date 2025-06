Prince Royce lleva a The Beatles y Elvis Presley al mundo de la bachata

Prince Royce abarcó diversas etapas de su vida y la de sus seres queridos que lo llevaron a algunos temas clásicos como “I Just Called to Say I Love You” de Stevie Wonder y “How Deep Is Your Love” de Bee Gees en su álbum de covers en inglés “Eterno”.

También está “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley y “Yesterday” de The Beatles.

“Definitivamente con ese disco la intención era traer esas canciones icónicas al mundo latino, darle mi toque de bachata, en español y en inglés, y que tenga la esencia mía”, señaló Prince Royce en una entrevista reciente en la Ciudad de México.

Royce, quien nació en 1989, incluyó a una agrupación que escuchaba bastante cuando soñaba con ser músico.

“La que más me recuerda a mi época sería la de Back Street Boys ‘I Want It That Way’, creo que es como más el estilo que me gustaba”, señaló sobre el tema lanzado por la boy band en 1999.

Otra de sus favoritas fue “Dancing in the Moonlight", popularizada por King Harvest en la década de 1970 por su tono divertido y positivo. Mientras que a su madre le dedica “How Deep Is Your Love”.

“Cuando ella llegó a los Estados Unidos, esa fue una de las primeras canciones que escuchó”, señaló.

Para Royce, el reto estaba en interpretar esas canciones que todos conocen y llevarlas a su propia esencia.

“Cuando yo grabo una canción mía originalmente, si no me gusta algo lo cambio, le cambio el tono, le cambio la producción, el arreglo…En este caso yo quería mantener también la canción original”, contó.

En sus próximos conciertos planea incluir algunas de las canciones de “Eterno”, el cual fue grabado en Miami y en Nueva York y que cuenta con un video para cada canción disponible en YouTube.

“Son canciones eternas, icónicas”, afirmó. “Creo que como artista esa es la meta, hacer música que pueda quedarse varios años y en diferentes generaciones”.

En cuanto al mensaje de “I Just Called to Say I Love You” en el que alguien llama simplemente para decir "te amo" a su ser querido, Royce lamentó que la gente ya no marque tanto el teléfono para conversar en la actualidad y, en vez de eso, usen apps de mensajería.

“Creo que hay que entrarle un poco a lo físico, a lo personal”, señaló. “Ahora estamos pidiendo preguntas a un Chat GPT y AI, no escribimos cartas ya como antes, no compramos discos como antes, creo que hace falta un poco de ese toque personal”.