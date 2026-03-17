Presuntos ataques suicidas en Nigeria dejan decenas de muertos y heridos, dicen autoridades

Presuntos ataques suicidas con explosivos se registraron el lunes en al menos tres lugares en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, que mataron o hirieron a decenas de personas, informaron a The Associated Press los servicios de emergencias.

Se escucharon explosiones en Maiduguri, la capital del estado de Borno, donde extremistas de Boko Haram, surgidos en Nigeria, han librado una insurgencia durante más de una década.

Los atentados ocurrieron en la entrada del Hospital Escuela de la Universidad de Maiduguri y en dos mercados locales, conocidos como Post Office y el Mercado del Lunes, según Sirajo Abdullahi, jefe de operaciones de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria, o NEMA, en Maiduguri.

“Hay víctimas y todavía están atendiendo a los heridos en el hospital", señaló Abdullahi. "No podemos dar la cifra exacta hasta que hagamos el recuento”.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad de los presuntos atentados.

El ejército nigeriano dijo en un comunicado previo que había repelido ataques de presuntos combatientes islámicos en las primeras horas del lunes en las afueras de Maiduguri.

Desde hace años, Nigeria lucha con diferentes grupos armados, especialmente en la parte norte del país.

Grupos extremistas, incluidos Boko Haram y una de sus facciones, han sido culpados de ataques contra las bases militares de Nigeria en el noreste del país este mes. Pero los ataques en Maiduguri, en el estado de Borno, que es el epicentro de la lucha de 17 años de Nigeria con grupos armados extremistas, han sido raros en los últimos años tras operaciones militares.

Bagoni Alkali, un testigo presencial de la explosión, dijo a The Associated Press que llevó a personas heridas al hospital.

“En este momento, más de 200 personas han resultado heridas y están recibiendo atención en el departamento de accidentes y emergencias”, dijo Alkali. "Aunque podría decirte que muchas personas han muerto; para ser honesto, muchos perdieron la vida en el lugar inmediatamente después de que explotó la bomba. Es desalentador”.

Mohammed Hassan, miembro de un grupo de voluntarios que a menudo ayuda a las fuerzas de seguridad en el conflicto contra extremistas armados, dijo que sacó 10 cuerpos de los mercados Post Office y del Mercado del Lunes.

“Muchas víctimas fueron trasladadas de urgencia a la sala de emergencias, pero algunas murieron en el hospital. Necesitamos sangre con urgencia", precisó. “Este ataque ha sido uno de los más mortíferos en Maiduguri en años”.

El gobernador de Borno, Babagana Umara Zulum, indicó en un comunicado el lunes que condenaba las explosiones en los términos más enérgicos.

“Mis pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas y los heridos como resultado de la explosión. El acto es totalmente condenable, bárbaro e inhumano”, dijo Zulum.

Pidió a los residentes que mantuvieran la calma, siguieran con sus actividades habituales e informaran de cualquier movimiento o actividad sospechosa a las agencias de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.