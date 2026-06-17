Presentador Jeremy Clarkson revela cáncer de próstata en episodios finales de "Clarkson’s Farm"

El preesentador de la televisión británica Jeremy Clarkson reveló en su programa de telerrealidad sobre su granja que tiene cáncer de próstata.

Clarkson, de 66 años, manifestó que la enfermedad es “agresiva”, pero se detectó a tiempo.

Había avisado en redes sociales el martes que compartiría una noticia sombría en los episodios finales de la quinta temporada de “Clarkson’s Farm”, el programa basado en los desafíos de gestionar Diddly Squat Farm en Oxfordshire. Los episodios se estrenaron el miércoles.

“Normalmente intentamos mantener el programa bucólico y encantador, y alegre, pero dos episodios que se publican en mitad de la noche de hoy no son nada de eso. Son difíciles de ver, realmente, realmente difíciles”, dijo Clarkson en Instagram.

En uno de los episodios, les da la noticia al encargado de la granja, Kaleb Cooper, y al consultor Charlie Ireland durante conversaciones de planificación de la cosecha, y dice: “Tengo cáncer”.

Clarkson, que se hizo conocido como el combativo presentador del programa de autos de la BBC “Top Gear”, se sometió a un procedimiento cardíaco hace dos años. En ese momento, escribió en su columna del tabloide The Sun que su médico le dijo que sustituyera el trabajo por jugar al golf.

En 2023, la columna de Clarkson lo metió en problemas con los reguladores de medios cuando escribió sobre fantasear con ver a Meghan, la esposa del príncipe Harry, siendo paseada desnuda por las calles y apedreada con heces. Se disculpó después de que el organismo de vigilancia de la prensa determinara que la columna era sexista.

Desde que se dedicó a la agricultura en 2019, Clarkson se ha convertido en un defensor franco del sector que ha arremetido contra la decisión del gobierno de introducir un impuesto de sucesiones sobre las tierras agrícolas en noviembre de 2024.

En el final de la quinta temporada, Clarkson habló desde una cama de hospital y señaló que un cirujano le extirpó parte de la próstata y que conocería su pronóstico en noviembre.

“Si todo esto sale bien, los veré en la sexta temporada, y si no, no”, dijo Clarkson. “Cuídense, todos”.