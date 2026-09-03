Policía surcoreana busca imputar al magnate del K-pop detrás de BTS
La policía surcoreana presiona para que se presente una acusación formal contra el magnate musical Bang Si-Hyuk, presidente de la agencia detrás del supergrupo de K-pop BTS, por un presunto fraude a inversionistas.
La Agencia Metropolitana de Policía de Seúl remitió a Bang a la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl el jueves y solicitó que se le imputara el cargo de violar la ley de mercados de capitales, según la agencia policial y la fiscalía.
La policía ha investigado a Bang, fundador y presidente de Hybe y multimillonario, por acusaciones de que engañó a inversionistas en 2019 al indicar que Hybe no tenía planes inmediatos de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado poco antes de que la empresa avanzara con una oferta pública inicial.
La policía había señalado previamente que el fondo pudo haberle pagado a Bang alrededor de 200.000 millones de wones (147 millones de dólares) en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias por la venta de acciones después de la oferta pública inicial.
Medios surcoreanos informaron que la policía también remitió a la fiscalía a otras cuatro personas el jueves, entre ellas ejecutivos de Hybe y funcionarios del fondo de capital privado, y pidió que fueran imputadas.
Funcionarios de Hybe han afirmado que Bang niega haber cometido irregularidades.
“Hemos respondido de manera constante a las acusaciones con pruebas objetivas y hechos. Esperamos que las acusaciones se resuelvan de forma plena y transparente a través del proceso legal”, dijo el equipo legal de Bang en un comunicado el jueves.
La policía solicitó anteriormente el arresto de Bang en dos ocasiones, en abril y mayo. Pero los fiscales rechazaron esas solicitudes, al señalar que la policía no aportó fundamentos suficientes para su detención y no cumplió con la exigencia de los fiscales de profundizar la investigación sobre Bang.
Observadores señalan que los fiscales podrían volver a pedir que la policía amplíe la investigación, en lugar de acusar formalmente a Bang de inmediato.
La noticia de los problemas legales de Bang cobró fuerza después de que BTS iniciara una esperada gira mundial a principios de este año, tras una pausa musical de casi cuatro años por el servicio militar obligatorio de los integrantes del grupo en Corea del Sur.
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