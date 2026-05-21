Policía de Bolivia despeja una ruta central tras choque con manifestantes

La policía de Bolivia comenzó el jueves a despejar una ruta central usando gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes mientras en La Paz, la capital política del país, el gobierno busca establecer un corredor humanitario en la tercera semana de manifestaciones en reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El subcomandante de la Policía de Cochabamba, Marcelo Acuña, informó que se detuvo a nueve manifestantes que atacaron a los agentes arrojándoles cartuchos de dinamita.

En La Paz la policía buscaba mediante el diálogo establecer un corredor para garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal, alimentos y combustible. La noche del miércoles en la vecina ciudad de El Alto, que también tiene puntos de bloqueo, se logró el paso de 70 carros cisterna con gasolina. El jueves Chile envió un avión Hércules de su Fuerza Aérea con alimentos.

El sector productivo estimó en 600 millones de dólares las pérdidas causadas por los bloqueos.

La Paz y sus ciudades aledañas tienen más de 20 puntos de bloqueo de los más de 40 que hay a nivel nacional, en su mayoría protagonizados por campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

El jueves La Paz estaba tranquila y con plena normalidad comercial, pero escaso transporte. El Palacio Presidencial era custodiado por militares y policías a la espera de las marchas anunciadas para la tarde.

En El Alto los cortes de ruta se mantenían, pero cada vez más débiles, dijo el alcalde Eliser Roca.

Luego de que el miércoles el presidente Paz anunciara un reordenamiento de su gabinete, el ministro de Trabajo, Édgar Morales, puso su cargo a disposición.