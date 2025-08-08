Stay up to date with notifications from The Independent

Policía atiende reportes de tirador activo en Universidad Emory en Atlanta, dicen autoridades

AP Noticias
Viernes, 08 de agosto de 2025 18:18 EDT
ATLANTA UNIVERSIDAD DISPAROS
ATLANTA UNIVERSIDAD DISPAROS (AP)

La Universidad Emory alertó el viernes a estudiantes y a su personal sobre un tirador activo en su campus de Atlanta, e instó a los estudiantes a “correr, esconderse, pelear” y evitar la zona.

La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo.

El personal de una tienda de comida cerca del campus cerró las puertas y se refugió en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Muir, afirmó que el personal dentro escuchó una serie de disparos.

"Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro", expresó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

