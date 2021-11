Ya es oficial: Internet está harto de que James Corden participe en musicales de cine.

Le hemos visto en varios musicales de cine en los últimos años, incluyendo el terrorífico fracaso de taquilla Cats, su ofensiva actuación como actor gay de Broadway en The Prom, y su papel en el musical de Disney Into the Woods.

Con la noticia de que va a haber una versión cinematográfica del clásico de Broadway Wicked y los recientes anuncios de reparto son que Ariana Grande interpretará a Glinda y Cynthia Erivo a Elphaba, la gente se ha puesto firme creando una petición en Change.org para evitar que Corden sea elegido para cualquier papel en la adaptación.

La petición, titulada “Keep James Corden out of Wicked the movie”, ya ha acumulado más de 50.000 firmas desde que fue creada por Mikel Miller hace tres días.

(Change.org)

En la descripción de la petición, la explicación del creador de por qué hizo la petición es bastante directa.

“James Corden de ninguna manera o forma debe estar en o cerca de la producción de Wicked la película.

...

...

...

Eso es todo”, escribió.

Las personas que firmaron la petición dejaron muy claros sus sentimientos sobre el presentador del programa nocturno en los comentarios.

Una persona escribió: “James Corden es lo peor y arruina cada película musical en la que aparece. Estoy literalmente rogando que no lo dejen acercarse a Wicked”.

“James Corden es insoportable y estoy cansado de fingir que no lo es”, dijo otra persona.

Otra persona añadió: “James Corden es lo que nos impide la paz mundial. Si lo desterramos, el mundo cantará en armonía”.

“Por favor, no me sometan a más James Corden en los musicales”, respondió una cuarta persona.

La petición también se ha hecho viral en Twitter con una persona que ha vuelto a compartir una captura de pantalla de Change.org y ha escrito: “Nunca he firmado una petición tan rápido en mi vida”.

A casi 70.000 personas les ha gustado el tuit y más de 7.000 lo han retuiteado también.

La gente en Twitter también ha compartido sus opiniones sobre la petición, y digamos que parecen apoyar la causa.

Mientras que otros estuvieron de acuerdo en que no debería ser elegido para Wicked, también defendieron a la estrella británica, diciendo que la petición era “dura” y señalaron sus habilidades de canto y actuación.

Corden es una consumada estrella de los escenarios. En 2012 ganó el premio Tony al mejor actor de teatro por One Man, Two Guvnors. Su carrera cinematográfica incluye Cats, de 2019, y The Prom, de 2020.

Se espera que Wicked comience su producción el próximo año, pero aún no se ha confirmado la fecha de estreno.

Estará dirigida por el cineasta de Crazy Rich Asians, Jon M Chu.

Después de esta petición que está circulando por Internet, nos preguntamos qué probabilidades hay de que Corden consiga un papel...