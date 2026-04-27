Pedro Pascal se conmueve hasta las lágrimas en su segunda visita a la CCXP México

El actor Pedro Pascal no pudo contener su emoción al visitar por segunda vez la convención de cultura pop CCXP México, en esta ocasión para presentar su próxima película “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”.

El actor chileno-estadounidense llegó acompañado por el tierno Grogu y el director, coguionista y productor Jon Favreau, quienes recibieron una enorme ovación por parte de los 2.500 asistentes en el Thunder Stage cuando presentaron en exclusiva un adelanto de la película el domingo por la noche.

Un año atrás, Pascal había visitado la convención para presentar “The Fantastic Four: First Steps” (“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”) y ahora se dijo emocionado de formar parte del legado de Star Wars y dar el salto al cine de la serie de televisión “The Mandalorian”, estrenada en 2019.

“Siempre tuve el sueño de que se proyectara en la gran pantalla. Porque así crecí de niño, iba mucho al cine con mi familia. Y vi las películas de Star Wars en la pantalla grande”, dijo Pascal, que atribuyó las ganas de llorar a que “soy viejito, pasa muy fácil”.

“Son películas… que realmente fomentaron todos mis sueños”, agregó. “Así que ahora ser parte de eso y compartirlo con ustedes que lo ven en una pantalla grande… es un sueño que nunca me lo imaginé”.

Filmada en IMAX, la película protagonizada por Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, se estrena el 21 de mayo. Se trata del primer filme de Star Wars en siete años desde “The Rise of Skywalker” (“El ascenso de Skywalker”) y Favreau destacó la oportunidad para atraer a nuevos fans.

“Queríamos presentar a estos personajes a un público nuevo”, dijo el director. “Pero para los fans de siempre, queríamos que la relación evolucionara. Así que ya no se trata de que el Mandaloriano rescate a Grogu. Ahora Grogu ha subido de nivel, es un aprendiz mandaloriano”.

Favreau también compartió su propia experiencia como fanático de Star Wars ante una audiencia con orejas verdes de Grogu y sables láser.

“Cuando estaba en bachillerato, trabajaba como acomodador en el cine cuando se estrenó ‘The Empire Strikes Back’. Después se estrenó ‘Return of the Jedi’, así que he sido fan desde pequeño, pero nunca pensé que llegaría a trabajar en Star Wars”, dijo.

El director aprovechó para destacar que la película tuvo un tratamiento de mayor profundidad que la serie, ya que tuvieron bastante tiempo de preproducción.

“Tuvimos tres años para hacerlo, la coreografía, las criaturas, la animación stop motion, los efectos especiales, todo”, señaló el director. “Ha sido una experiencia increíble. Estoy muy agradecido de que los fans confíen en mí para Star Wars”.

Pascal, quien llevaba puesta una camiseta de la selección mexicana de fútbol acorde a los preparativos de la Copa Mundial que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, destacó que en la película la relación entre el legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y Grogu ha evolucionado.

“Siempre han sido como un equipo muy poderoso, pero todos ven que el mandaloriano está protegiendo a un bebé. Y ahora, en esta película, son más como una pareja, al mismo nivel”, apuntó.