Partido de Milei se empodera en Cámara de Diputados para segundo tramo de su mandato

Luego de transitar la mitad del mandato con poco peso en el Congreso, el partido La Libertad Avanza del presidente Javier Milei se convirtió el miércoles en la primera minoría de la Cámara de Diputados, lo que le permitirá bloquear intentos de juicio político y avanzar en reformas clave para su programa económico.

La nueva composición de la cámara baja quedó confirmada con la asunción de 127 diputados electos en los comicios legislativos del 26 de octubre en los que Milei se impuso en la mayoría de los 24 distritos del país sudamericano.

El partido gobernante conformó un bloque de 95 legisladores, 16 más de los que tenía antes de la votación, lo que le permitió desplazar al opositor peronismo —con 94 congresistas— como primera minoría en Diputados. El oficialismo alcanzó el número la víspera luego de que cuatro legisladores electos por otras fuerzas políticas se sumaran a su bloque.

Milei, que siguió exultante la jura de sus diputados desde un palco del recinto, había asumido en 2023 con apenas un puñado de senadores y diputados. El oficialismo pagó esa debilidad con resonantes derrotas legislativas que frenaron el impulso reformista del mandatario ultraliberal y pusieron en duda el éxito de su plan económico promercado.

Al convertirse en primera minoría en Diputados el oficialismo puede bloquear cualquier intento de juicio político contra Milei y sostener los vetos presidenciales. A su vez, con la suma de los legisladores de otras fuerzas políticas afines podrá reunir los 129 diputados necesarios para el quórum que habilita las votaciones.

El presupuesto nacional para 2026 y las reformas laboral y del Código Penal son los proyectos que el oficialismo confía en debatir durante el período extraordinario de sesiones que comenzará el 10 de diciembre.

“Libertad, Libertad”, cantaron los nuevos legisladores guiados por Milei, que agitaba los brazos.

En el Senado, el oficialismo también amplió sus bancas —de siete a 19—, pero no pudo arrebatarle al peronismo la primera minoría.

El otro dato color de la jornada lo aportaron los nuevos diputados del peronismo de centroizquierda, que al momento de jurar pidieron por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple en prisión domiciliaria una condena de seis años por corrupción.