Un hombre blanco que se hizo pasar por su madre muerta para poder emitir un voto extra por Donald Trump fue sentenciado a cinco años de libertad condicional tras ser declarado culpable.

Una mujer negra, que votó mientras estaba en libertad condicional, pero que afirma que no sabía que no era elegible para hacerlo, fue condenada a cinco años de prisión.

Ari Berman, autor de "Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America", señaló las sentencias dispares el lunes como evidencia de los "dos sistemas de justicia en Estados Unidos".

Bruce Bartman, de 70 años, se declaró culpable de perjurio y voto ilegal en las elecciones de 2020. Él registró a su madre muerta y votó para que ella apoyara a Trump.

El hombre de Pensilvania fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por cometer intencionalmente fraude electoral.

Mientras tanto, Crystal Mason, una mujer texana, estaba en libertad condicional luego de una condena por fraude fiscal federal cuando se enteró de que no estaba en la lista de votantes del estado.

Después de hablar con un trabajador electoral sobre volver a inscribirse en la lista de votantes en 2016, se le recomendó que emitiera una boleta provisional, lo cual hizo. Su voto fue rechazado y ahora enfrenta cinco años de prisión por voto ilegal.

Mason afirma que no tenía idea de que no era elegible para votar según la ley de Texas, y dijo que nunca habría puesto en peligro su libertad solo para votar.

Un Tribunal de Apelaciones Criminales está revisando su caso.

Si bien la disparidad entre los castigos no parece involucrar a la raza de ninguno de los individuos, los críticos señalaron que las leyes estatales destinadas a prohibir que los delincuentes voten son una suspensión de las leyes de Jim Crow destinadas a privar de sus derechos a los votantes negros.

Si bien los afroamericanos representan solo el 12% la población del país, representan el 40 % de las personas que han perdido su derecho al voto o lo han restringido debido a delitos graves.

Los activistas por la justicia racial y las organizaciones legales como la ACLU argumentan que la vigilancia excesiva de las comunidades negras y las sentencias más severas sobre las condenas han provocado que un número desproporcionado de votantes negros pierdan sus derechos a participar en la democracia estadounidense.

A pesar de que Mason afirma que no sabía que no era elegible para votar, los fiscales de Texas la presionaron para que enfrentara la sentencia de prisión alegando que en realidad sabía que no era elegible.

Los abogados de Mason se opusieron a aplicar la ley de votación a su cliente.

“Estos problemas tienen implicaciones de gran alcance para los votantes de Texas que cometen errores inocentes con respecto a su elegibilidad para votar y podrían ser procesados por tales errores, incluidas las decenas de miles de votantes que envían boletas provisionales en elecciones generales creyendo de buena fe que son elegibles para votar pero resultan ser incorrectos en esa creencia”, dijeron en un comunicado.

Antes del caso de Mason, otra mujer, Rosa María Ortega, fue sentenciada a ocho años de prisión en 2017 y se le otorgó libertad condicional en 2019 por votar mientras no era elegible. Ella fue declarada inelegible debido a su estatus migratorio, pero también afirmó que no tenía idea de que no se le permitía votar, ni sabía de las fuertes sentencias de prisión relacionadas con la violación de esa ley.

Mason y su equipo legal todavía están luchando para intentar anular su condena penal.