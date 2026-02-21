OpenAI sopesó alertar a la policía de Canadá sobre sospechosa de tiroteo escolar meses antes

OpenAI, creadora de ChatGPT, manifestó el viernes que el año pasado evaluó alertar a la policía canadiense sobre las actividades de una persona que meses después cometió uno de los peores tiroteos escolares en la historia del país.

OpenAI indicó que, en junio pasado, identificó la cuenta de Jesse Van Rootselaar mediante medidas de detección de abuso por “promoción de actividades violentas”.

La empresa tecnológica de San Francisco señaló que consideró remitir la cuenta a la Real Policía Montada de Canadá, pero determinó en ese momento que la actividad de la cuenta no alcanzaba el umbral para referirla a la policía. OpenAI vetó la cuenta en junio de 2025 por violar su política de uso.

La joven de 18 años mató a ocho personas en una zona remota de Columbia Británica la semana pasada y murió por una herida de bala autoinfligida.

OpenAI explicó que el umbral para remitir a un usuario a la policía es si el caso implica un riesgo inminente y creíble de causar daños físicos graves a otras personas. La empresa afirmó que no identificó una planificación creíble o inminente. The Wall Street Journal reportó primero sobre la revelación de OpenAI.

OpenAI señaló que, tras enterarse del tiroteo escolar, sus empleados se comunicaron con la policía montada con información sobre la persona y su uso de ChatGPT.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados por la tragedia de Tumbler Ridge. Nos comunicamos de forma proactiva con la Real Policía Montada de Canadá con información sobre el individuo y su uso de ChatGPT, y seguiremos apoyando su investigación”, manifestó un portavoz de OpenAI.

El sargento de policía Kris Clark confirmó en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes que OpenAI contactó a las autoridades después de los tiroteos.

Clark indicó que se está llevando a cabo una “revisión exhaustiva del contenido en dispositivos electrónicos, así como de las redes sociales y las actividades en línea” de Van Rootselaar. Añadió que se están recopilando pruebas “digitales y físicas”, se están jerarquizando y se están procesando metódicamente.

La policía montada informó que Van Rootselaar primero mató a su madre y a su hermanastro en su vivienda antes de atacar la escuela cercana. Van Rootselaar tenía antecedentes de contactos con la policía relacionados con la salud mental.

El móvil del tiroteo sigue sin estar claro.

La localidad, de 2.700 habitantes, en las Montañas Rocallosas canadienses, está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, cerca de la frontera provincial con Alberta. La policía dijo que entre las víctimas había una asistente de enseñanza de 39 años y cinco estudiantes, de 12 a 13 años.

El ataque fue la masacre más mortífera de Canadá desde 2020, cuando un hombre armado en Nueva Escocia mató a 13 personas e inició incendios que dejaron otras nueve víctimas mortales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.