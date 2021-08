OnlyFans: Trabajadores sexuales como yo merecen respeto, no apropiación y explotación

La semana pasada, el 20 de agosto, todos los creadores de contenido de OnlyFans recibimos un correo electrónico notificándonos de cambios en la política de "uso aceptable" del sitio, prohibiendo la publicación de cualquier contenido nuevo que contenga "conducta sexualmente explícita". Al hacerlo, OnlyFans está cerrando oficialmente sus puertas a los trabajadores sexuales que lo convirtieron en el sitio de mil millones de dólares que es hoy.

Esto afectará no solo los ingresos de personas como yo que han creado contenido para OnlyFans, sino que también probablemente resultará en modelos comerciales más riesgosos. Es una situación en la que todos pierden.

OnlyFans no es la única plataforma diseñada para mediar en el trabajo sexual digital (AdmireMe y Adult Work están entre otras), pero OnlyFans fue posiblemente la mejor.

Tiene un sitio fácil de usar, históricamente ha devuelto la mayoría de las ganancias a sus creadores y ha permitido a los trabajadores sexuales una plataforma segura para hacer negocios. A diferencia de sus competidores, desde su creación, OnlyFans ha ganado popularidad y reconocimiento de nombre, ya que ha sido tendencia en los sitios de redes sociales. La fama subsecuente permitió a muchos entrar sin peligro al trabajo sexual. Hasta ahora.

Aquellos de nosotros que no habíamos elegido previamente el trabajo sexual o la industria de la pornografía ahora nos encontramos efectivamente río arriba sin un remo. No solo perderemos ingresos por el cambio de política de OnlyFans, sino también la seguridad que mantuvo nuestro contenido y nuestros cuerpos seguros.

En el último año, con el mundo en confinamiento, muchos han recurrido al trabajo sexual en línea, ya sean trabajadores sexuales experimentados que buscan formas seguras para mantener sus ingresos o (como yo) completamente nuevos en la industria. Nuestras razones para dedicarnos al trabajo sexual no importan; como cualquier trabajo, no debería haber necesidad de justificar el intento de pagar el alquiler o ganarse la vida. Otros trabajos no exigen una explicación a la sociedad, ni a los que controlan Twitter y les dicen a los creadores de OnlyFans que consigan un "trabajo adecuado" en octubre.

Aunque se juzga de manera diferente, el trabajo sexual no es en muchos aspectos diferente de cualquier otro trabajo, a menudo es igualmente degradante, explotador y puede ser aburrido. Rápidamente me di cuenta de que contenía una gran cantidad de autopromoción y administración alucinantes, como cualquier otro trabajo independiente. Veo que los consejos que he dado en OnlyFans no son diferentes de los que he recibido en un turno de barra si uso una blusa escotada y sonrío.

Todo trabajo vende el cuerpo por capital a su manera. Pero ningún otro rol experimenta el glamour y la discriminación que los trabajadores sexuales tienen que soportar. OnlyFans no es la primera empresa que se beneficia de quienes eligen métodos "alternativos" para ganarse la vida. Tumblr, Instagram y Twitter han obtenido usuarios de redes sociales gracias al contenido explícito, solo para censurar, bloquear y prohibir a quienes lo crean, al llegar a la corriente principal.

No fue una sorpresa que OnlyFans le haya dado la espalda a una comunidad de creadores de contenido para apaciguar a sus inversores bancarios. Es una de una larga lista de empresas culpables de apresurar la plataforma, y no me refiero solo a los medios digitales.

Hollywood a menudo parece sacar provecho de las historias de los trabajadores sexuales, en medio de acusaciones de faltarle el respeto a su trabajo y detener sus ingresos. La exitosa película Hustlers , protagonizada por Jennifer Lopez, aunque basada en una historia real, fue criticada por no respetar a las personas involucradas. El equipo de producción incluso fue acusado de no compensar a algunos de los bailarines que empleó o de reembolsar el tiempo de los bailarines sin trabajo durante el rodaje.

Pocas películas hacen más que agregar glamour a la industria del sexo, mostrando mujeres hermosas con ropa de diseñador y utilizando los aspectos peligrosos como dispositivos de trama emocionantes. Que es lo que hace que el lanzamiento actual, Zola, sea una rareza; ya que sus personajes crudos, problemáticos y vulnerables se niegan a embellecer o demonizar el trabajo sexual.

Zola es trágicamente único en su descripción inquebrantable, que reconoce que el trabajo sexual no es una estética que las empresas puedan recoger, sacar provecho y luego desechar. Como cualquier trabajo, es un rol digno de respeto. Y si bien hay muchos que se benefician de las vidas de quienes están en la industria del sexo, muy pocos respetan el trabajo que embellecen.

La cultura del trabajo sexual se apropia, se empaca y comercializa constantemente como un estilo de vida de fantasía, mientras que la sociedad considera que la parte del "sexo" es inmoral.

Leer más: Rachel Dolezal crea página en OnlyFans

Lo más de moda es comprar plataformas de Perspex e inscribirse en clases de baile en barra, pero aún puede volver la nariz hacia aquellos cuyo uniforme de trabajo es este. Todo lo relacionado con el trabajo sexual es apropiado para el consumismo generalizado y, sin embargo, se sigue percibiendo que las trabajadoras sexuales viven al margen de la sociedad.

La ropa es deseable, las historias deberían convertirse en películas, pero las personas, según empresas como OnlyFans, son desechables; cuando tenemos todo el derecho a ser respetados, apreciados y nuestros cuerpos y medios de vida protegidos.

En un mundo de trabajo precario, ¿por qué debería tratarse de manera diferente el trabajo sexual?

* El autor escribe bajo seudónimo