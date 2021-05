Cuando Olivia Rodrigo, de 18 años, cantó "carnet de conducir" en los Brit Awards de este mes, sonreí al ver el contorno de una mariposa proyectada en el escenario detrás de ella. La delicada historia de la angustia adolescente de su sencillo debut ha demostrado ser el efecto mariposa del propio pop, provocando una gran tormenta en la industria de la música.

"Simplemente se disparó hasta convertirse en este monstruo ... diferente a todo lo que nadie haya visto antes", dijo Jeremy Erlich, codirector de música de Spotify, a The New York Times . "Driver license" se convirtió en la canción más rápida en superar los 100 millones de transmisiones en la historia de la plataforma y explotó rápidamente en TikTok. Debido a que Rodrigo parecía estar cantando sobre cómo se rumoreaba que Joshua Bassett (su coprotagonista en High School Musical: The Musical: The Series ) la había dejado por su compañera estrella de Disney Channel, Sabrina Carpenter, había un margen infinito para la especulación y la toma de partido. Cuando tanto Bassett como Carpenter lanzaron canciones de respuesta, comenzó a parecer que toda la telenovela había sido ideada por Disney.

Pero solo tienes que escuchar a Rodrigo discutir los aspectos técnicos de la composición durante un minuto (le encantan las séptimas, las notas suspendidas y los acordes ascendentes) para darte cuenta de que no es una marioneta de Mickey Mouse Club. Su álbum debut, Sour, presenta a una joven artesana que claramente ha estudiado a los pies de sus héroes, Taylor Swift y Lorde. Ha aprendido a transformar su experiencia de la adolescencia del siglo XXI en fascinantes cuentos-canciones que resuenan a nivel universal. Y está lanzando bombas F perfectamente dirigidas desde el principio. Las ex estrellas infantiles no suelen hacer eso hasta que están en el registro posterior al colapso. Pero en Sour , las emociones desordenadas y el uso crudo de instrumentos orgánicos rompen las superficies brillantes que esperamos de chicas tan brillantes.

Producida por Dan Nigro (quien coescribió "licencia de conducir" con ella) Sour obtuvo su título porque Rodrigo está "obsesionado con el concepto de cosas increíbles en mi vida, como mi relación conmigo mismo y con los demás", que se va amargando progresivamente mayor". El disco comienza con "brutal", una estridente explosión de grunge de centro comercial en la que Rodrigo se divierte liberando toda su angustia adolescente y deshaciendo su brillante imagen de celebridad. “Podría dejar mi trabajo”, canta. "Todos estarán tan decepcionados porque ¿quién soy yo si no soy explotado?" Más tarde admite que sólo tiene dos amigos de verdad y "Odio cada canción que escribo ... el enamoramiento del ego es muy severo". Su ingenio no es tan agudo como el de Swift, pero su honestidad es desarmadora.

Después de esa primera pista, estamos en el tema de la ruptura. Contra el ritmo en cámara lenta y crujiente de la nieve de "traidor", Rodrigo describe que se ha encendido con gas ("¿Recuerdas que la crié y me dijiste que estaba paranoico?") Y clava un coro ordenado: "Te tomó dos semanas ir y salir con ella / Supongo que no la engañaste, pero sigues siendo un traidor ". Luego está la "licencia de conducir" respaldada por un piano que narra su conducción por los suburbios mientras contempla a su ex, quien "probablemente está con esa chica rubia / Quien siempre me hizo dudar / Ella es mucho mayor que yo / Ella es todo lo que me inseguro ... "Su voz lastimada y temblorosa se susurra directamente al oído del oyente hasta que se rompe con la repentina ráfaga de la línea del coro:" Supongo que no te refieres a lo que escribiste en esa canción sobre mí ".

Contra las bonitas campanillas y el dulce canto de "deja vu", Rodrigo pone los ojos en blanco ante un chico que hace los mismos movimientos de siempre con su nueva novia: "Entonces, ¿cuándo le vas a decir que nosotros también hicimos eso? / Ella piensa que es especial, pero todo se reutiliza ". Y por “buenas 4 u”, la rabia ya no se sirve fría. Es canalizado por guitarras eléctricas y el ex es "un maldito sociópata". "Celos, celos" es impulsado por un ritmo de bajo mientras el cantante suspira: "Creo que pienso demasiado en los niños que no me conocen / Estoy tan harta de mí misma ..."

A veces, se siente como si la educada y considerada Rodrigo pudiera llevar ideas, emociones y melodías un poco más lejos que ella. Hace veinte años, las adolescentes abandonadas podían gritar junto con Alanis Morissette mientras ella gritaba: “Cada vez que rasco mis uñas en la espalda de otra persona espero que lo sientas”. Sour es más sobrio. En su ambiente espacial y empapado de reverberación, lleva algo de la parálisis social causada por la pandemia. Quizás sea porque los niños de estos días se esfuerzan más por ser razonables. Ciertamente puede escuchar a Rodrigo, el hijo de un terapeuta, haciendo todo lo posible para ver las situaciones desde todos los ángulos. Espera que su ex sea "feliz" ahora. Ella asume la responsabilidad madura de su propio desamor contra la guitarra con dedos de hadas del "crimen favorito". Pero este es un debut increíblemente impresionante de una cantante que apenas está aprendiendo a estirar las alas. Espero verla usarlos para provocar muchas más tormentas en el futuro.