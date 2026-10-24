Ocasio-Cortez atrae multitudes en estados clave de EEUU mientras prueba el alcance del progresismo

Alexandria Ocasio-Cortez ha tenido pocas dificultades para atraer multitudes.

En una última gira de campaña con candidatos progresistas de todo el país, la congresista demócrata de Nueva York llenó salas en la profundamente republicana Península Superior de Michigan, donde estallaron cánticos de “AOC”.

En Ohio y Maine, cientos de estudiantes acudieron para verla de cerca mientras hacía campaña junto a demócratas en competitivas contiendas de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Ocasio-Cortez estuvo el viernes por la noche en el Valle Central de California, donde brindó su apoyo a un progresista que busca desbancar a un republicano de la Cámara de Representantes.

Ocasio-Cortez ha acumulado un grupo de seguidores a escala nacional que pocos miembros del Congreso pueden igualar. Sus decenas de millones de seguidores en redes sociales le dan una plataforma muy por encima de su distrito en Nueva York, y su sobrenombre, AOC, se ha convertido en uno de los más reconocibles de la política estadounidense.

Ahora, mientras analiza cuál será su próximo paso —incluida una posible postulación a la Casa Blanca o al Senado— también plantea una propuesta que, en gran medida, no ha sido comprobada: que su estilo de política progresista puede atraer más allá de la base demócrata y ayudar al partido a ganar esa competitiva elección.

“Hemos extendido un cheque desde la izquierda, diciendo que si ustedes impulsan estas políticas que cuentan con apoyo popular, podemos ganar”, manifestó Ocasio-Cortez en un evento reciente de recaudación de fondos. “Ahora es momento de cobrarlo. Ahora es momento de salir y mostrar de lo que somos capaces”.

A sus 37 años, ella es la heredera natural del movimiento político impulsado por el senador Bernie Sanders de Vermont, que ha tenido un notable atractivo entre los votantes jóvenes. También ofrece un marcado contraste con los papeles que los ultrarricos como Elon Musk tratan de desempeñar para influir en las elecciones.

“Hay que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado”, señaló Doug Sosnik, quien fue asesor principal del presidente demócrata Bill Clinton. “El año en que Jimmy Carter se postuló y fue elegido presidente es el único año en que creo que podría haberse postulado y haber sido elegido”.

La marca progresista está en juego en las contiendas al Senado en Maine y Michigan

En una histórica sala de conciertos en Portland, Maine, llena de estudiantes universitarios, jubilados y otras personas, Ocasio-Cortez se refirió al candidato al Senado Troy Jackson y reconoció el cálculo político de que él apareciera junto a ella.

“Hay muchos consultores aquí en Washington que le dirían: ‘No te sientes en un escenario junto a ella’”, comentó.

Minutos después, Ocasio-Cortez recibió un estruendoso aplauso tras una enfática respuesta a una pregunta sobre poner “a Estados Unidos primero o a Israel primero”. Argumentó que Estados Unidos debería cuestionarse cómo puede costear guerras en lugar de programas como “Medicare para Todos”.

“Volviendo a su comentario anterior, ¿por qué no querría sentarme junto a alguien que acaba de hablar así?”, preguntó Jackson.

Maine, donde Jackson intenta derrotar a la senadora republicana Susan Collins, que busca un sexto mandato, será clave para determinar qué partido controla el Senado. También lo será Michigan, donde Ocasio-Cortez apareció recientemente con el demócrata Abdul El-Sayed en la Península Superior.

En Iron Mountain, una localidad cerca de la frontera con Wisconsin en un condado que el presidente Donald Trump ganó por más de 30 puntos porcentuales, Ocasio-Cortez defendió el movimiento progresista.

“Nuestros problemas no son tanto de izquierda y derecha”, afirmó. “Son de arriba y abajo”.

Isabella Pruter, estudiante de tercer año en la Universidad de Michigan, dijo que Ocasio-Cortez tiene cierto poder de estrella entre los votantes más jóvenes.

“Recuerdo haber oído su nombre en 2020 y pensar que era tan genial”, declaró Pruter. “De verdad conecta con cualquiera que sea más joven, especialmente con los estudiantes universitarios”.

Este mes, en el evento de recaudación de fondos en Nueva York para El-Sayed, Ocasio-Cortez dejó claro cuánto cree que está en juego en Michigan. “Si Abdul puede ganar en Michigan, cualquiera puede ganar en cualquier lugar”, sostuvo.

Pero no todos coinciden en que el entusiasmo por los candidatos progresistas se traducirá en victorias en estados competitivos.

El exrepresentante Fred Upton, un republicano de Michigan que se retiró del Congreso después de votar a favor del juicio político contra Trump en 2021, dijo que ganar estados indecisos requiere atraer más allá de la base de un partido hacia los votantes independientes.

“Hay un lugar en el partido para ella, pero no creo que sea una mayoría”, opinó Upton, quien sirvió junto a Ocasio-Cortez. “Ganará en Nueva York y California, pero no en otros estados que necesitarían para llegar a 270” votos electorales para ganar la Casa Blanca.

Rumbo al oeste para ayudar a candidatos a la Cámara de Representantes

El siguiente tramo de la gira de Ocasio-Cortez la llevó hacia el oeste para medir su atractivo en distritos de la Cámara de Representantes muy disputados y pasar tiempo en un estado importante para una posible candidatura presidencial en 2028.

El viernes por la noche, en el Valle Central de California, participó en un mitin con Randy Villegas, un joven progresista que derrotó en las primarias a un rival respaldado por líderes del Partido Demócrata.

La contienda contra el representante republicano David Valadao es una de las más competitivas del país. El distrito es casi 75% hispano, aunque, desde hace tiempo, los demócratas han tenido dificultades para movilizar a los votantes latinos de clase trabajadora de la localidad.

El sábado, Ocasio-Cortez tenía previsto hacer campaña en Nevada, el segundo estado en el calendario político de 2028, que sería crucial en su camino hacia la nominación. Nevada, donde los latinos de clase trabajadora son una fuerza importante en la política demócrata, ha sido receptivo a su marca de progresismo y respaldó abrumadoramente a Sanders en los caucus de 2020.

Acudió para apoyar al representante Steven Horsford, expresidente del Caucus Negro del Congreso, cerca del histórico vecindario del lado oeste de Las Vegas, el corazón cultural e histórico de la comunidad negra de la ciudad.

Una candidatura presidencial requeriría más que una teoría del caso

Aun si los candidatos progresistas a los que Ocasio-Cortez apoya tienen éxito el día de las elecciones, una postulación presidencial presentaría un desafío distinto.

Carolina del Sur encabeza el nuevo calendario de primarias tempranas de los demócratas, y los votantes negros representan una parte importante del electorado demócrata del estado. Sanders perdió el estado por amplios márgenes en 2016 y 2020.

Jaime Harrison, ex presidente del Comité Nacional Demócrata y oriundo de Carolina del Sur, dijo que las dificultades de Sanders en el estado no se debieron a su política progresista, sino a que no dedicó el tiempo necesario para conectar con los votantes.

Para ganar Carolina del Sur, “más vale que vayas a las iglesias, más vale que vayas a los locales sindicales, tienes que ir a las HBCU” dijo Harrison, refiriéndose por sus siglas en inglés a las universidades y colegios históricamente negros.

“Ella tiene el talento”, afirmó Harrison. “La pregunta es: ¿vas a utilizar ese talento y enfocarlo para hacer lo que sea necesario para ganar en el escenario mayor?”

En un mitin en Columbus, Mississippi, en el que participaron la exvicepresidenta Kamala Harris y el candidato al Senado Scott Colom, algunos votantes que esperaban en la fila expresaron interés en una candidatura presidencial de Ocasio-Cortez, aunque no estaban listos para comprometer su apoyo.

Paula Small, una demócrata de 58 años de Columbus, dijo que le gustan las ideas de Ocasio-Cortez, pero que necesitaría saber más sobre sus antecedentes.

“Estamos listos para un cambio. Estamos cansados de la misma política”, expresó Small, y añadió que cree que es hora de que personas más jóvenes con ideas frescas se involucren en la política.

Sosnik, el exasesor de Clinton que se considera más moderado que Ocasio-Cortez, la calificó como un “talento político increíble” y la describió como alguien que tiene al alcance de la mano “el espíritu de nuestros tiempos”.

Pero cuestionó si su atractivo puede extenderse más allá del electorado de las primarias demócratas.

“Creo que sería una fuerza extremadamente poderosa en las primarias demócratas”, afirmó. “Soy escéptico de que una mayoría de la gente en Estados Unidos votaría por ella para presidenta”.

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Los periodistas de The Associated Press Jonathan J. Cooper en Phoenix, Patrick Whittle en Portland, Maine, Mike Householder en Ann Arbor, Michigan, y Sophia Bates en Columbus, Mississippi, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.