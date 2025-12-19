Nueve heridos en ataque con granada de humo y cuchillo en Taiwán

Al menos nueve personas resultaron heridas en un ataque con granadas de humo y cuchillo en la capital de Taiwán el viernes, y el sospechoso al parecer se lanzó desde un edificio por temor a ser arrestado, informó el alcalde de Taipéi.

El sospechoso lanzó granadas de humo en la estación principal de metro de Taipéi, cerca de la estación principal de tren de la ciudad provocando la huida de peatones, según medios locales.

El sospechoso luego tomó el metro una parada, salió de la estación y lanzó más granadas de humo en la calle, de acuerdo con las imágenes transmitidas por la emisora EBC. Sostenía un cuchillo y lo blandía hacia los transeúntes antes de correr dentro de una tienda, causando que otros gritaran, según mostró el video.

El alcalde Chiang Wan-an declaró que cuatro de las personas heridas estaban graves.

El primer ministro taiwanés Cho Jung-ta indicó que una de las personas heridas era un peatón que cayó al suelo tras ser atacado, y que esa persona ya estaba sufriendo un paro cardíaco antes de ser enviada a un hospital. El humo causó lesiones respiratorias a otra persona.

Agregó que las autoridades aún estaban investigando los antecedentes del sospechoso, quien llevaba una máscara. Han solicitado a la policía que aumente la seguridad en las estaciones de tren y metro en toda la isla.

La policía aún no ha hecho declaraciones públicas sobre el ataque.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.