Investigan derrumbe parcial de edificio de 17 pisos en Nueva York tras presunta explosión de gas

Un edificio de departamentos de gran altura en el distrito del Bronx, Nueva York, sufrió un colapso parcial tras una explosión de gas.

El incidente ocurrió en las Mitchel Houses de la NYCHA, en Alexander Avenue, poco después de las 8 a. m., según informó ABC 7.

En una conferencia de prensa matutina, el alcalde Eric Adams confirmó que no hubo muertos ni heridos a causa del colapso.

Por otra parte, los equipos de emergencia utilizaron perros y drones para revisar los escombros y asegurarse de que nadie hubiera quedado atrapado. No se han registrado heridos.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, la explosión de gas provocó el colapso del conducto de un incinerador adosado al edificio. El resto de la torre, de 17 pisos, no sufrió daños y los apartamentos permanecen intactos.

open image in gallery Un edificio de departamentos en el Bronx sufrió un colapso parcial tras una explosión de gas la mañana del miércoles ( Citizen )

“El hecho de que medio edificio se viniera abajo y se sintiera de esa manera es impactante. Pregunté si alguien había resultado herido y, por suerte, no. Todos lograron salir a salvo. Pero la intensidad fue tal que apenas se podía bajar por las escaleras; la gente salió corriendo, algunos cargaban bebés, otros salieron sin zapatos ni abrigos y sin gorros. Afuera hacía frío”, relató un residente a ABC 7.

Adams señaló que las autoridades locales continúan con las labores de despeje y verificación de la seguridad del edificio, pero aseguró que los residentes podrán regresar a sus departamentos una vez finalizada la inspección.

Mientras tanto, se establecieron restricciones al tránsito y al paso peatonal en las inmediaciones del colapso, donde las cuadrillas trabajan para garantizar la seguridad del lugar.

El alcalde pidió a los peatones mantenerse alejados de la zona afectada.

La presidenta del distrito del Bronx, Vanessa Gibson, informó que la explosión ocurrió en la sala de calderas del edificio.

“No hubo víctimas fatales ni heridos, ya que confirmamos que esto ocurrió en la sala de calderas”, señaló durante una conferencia de prensa.

El alcalde agregó que la investigación sobre la causa del colapso continúa.

Un vecino, que había llamado a las autoridades municipales para reportar humo cerca del edificio, presenció la explosión y el posterior derrumbe.

open image in gallery El alcalde de Nueva York, Eric Adams, habla en una conferencia de prensa tras el colapso del conducto de incinerador de un edificio en el Bronx ( AP )

open image in gallery El conducto de incinerador de un edificio de gran altura en el Bronx colapsó tras una presunta explosión de gas que sacudió la estructura ( AP )

open image in gallery Bomberos trabajan en las cercanías del lugar del colapso del edificio ( AP )

open image in gallery Vista aérea de un edificio parcialmente colapsado ( New York City Fire Department )

open image in gallery Bomberos en el lugar del colapso. No se han reportado heridos ( AP )

“Le explicaba a la señora lo que vi y me dijo: ‘Espere, la voy a transferir al departamento de bomberos’”, contó una vecina a WCBS. “Antes de que transfiriera la llamada, se escuchó un estruendo, una gran explosión, y el edificio se vino abajo”.

Otro residente declaró a ABC 7 que la explosión sonó “como una bomba”.

“Mi mamá golpeó la puerta de mi cuarto y salimos corriendo. No tuve tiempo de ponerme zapatos”, relató otro vecino.

Además del FDNY y la NYPD, el Departamento de Edificios y el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad acudieron al lugar.

Los investigadores determinaron que la explosión también destruyó una tubería principal de agua subterránea.

Por otra parte, Con Edison cerró el suministro de gas en la zona mientras las cuadrillas avanzan con los trabajos.

Traducción de Leticia Zampedri