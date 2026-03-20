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Wall Street va rumbo a otra semana de pérdidas

MERCADOS MUNDIALES
MERCADOS MUNDIALES (AP)

Wall Street se dirige a su cuarta semana consecutiva de pérdidas, pero una baja en los precios del petróleo está aliviando parte de la presión sobre los mercados bursátiles de todo el mundo.

El S&P 500 bajó 0,3% en las primeras operaciones del viernes y se encaminaba a su racha semanal de pérdidas más larga en un año. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 53 puntos y el compuesto Nasdaq cayó 0,7%.

Las acciones en Estados Unidos cedieron bajo el peso de otro aumento en los rendimientos del mercado de bonos. Eso encarece el endeudamiento para empresas y hogares, lo que desacelera la economía. Los mercados europeos subían y los mercados asiáticos cerraron mixtos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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