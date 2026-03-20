Mezcal mexicano, alegría de béisbol venezolano y más fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Trabajadores produjeron mezcal en una destilería del estado de Oaxaca, en medio de un auge de la bebida alcohólica mexicana que ha traído beneficios económicos para muchos productores locales, pero que también ha provocado un aumento de los costos ambientales.

Venezuela celebró la victoria de su equipo sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Y manifestantes protestaron contra el gobierno en Ecuador.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 13 y el 19 de marzo de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo Fernando Llano, radicado en Ciudad de México.

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