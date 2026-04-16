Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra
El mercado bursátil de Estados Unidos se mantiene cerca de su récord mientras Wall Street espera más indicios sobre qué ocurrirá en la guerra con Irán.
El S&P 500 subía 0,2% en las primeras operaciones el jueves, un día después de superar su anterior máximo histórico establecido en enero.
El promedio industrial Dow Jones sumaba 152 puntos y el compuesto Nasdaq casi no registraba cambios.
Las acciones han saltado más de 10% desde que tocaron un mínimo a finales de marzo, impulsadas por las esperanzas de un fin de la guerra, que ha estrangulado los suministros de petróleo del golfo Pérsico y ha elevado los precios de la gasolina.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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